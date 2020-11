Degryse blij met terugkeer ‘maatje’ Nilis bij Anderlecht, ook al is het voorlopig ‘op proef’: “Het perfecte huwelijk”

Champions League Meunier weer te sterk voor ex-ploeg: “We blonken uit in efficiën­tie”

24 november Ook in de tweede confrontatie haalde Thomas Meunier het van zijn ex-club. “We blonken uit in efficiëntie”, vertelt de verdediger van Borussia Dortmund na de match. “We waren scherp voor doel, maar ook zeer georganiseerd en gestructureerd. Soms ook een beetje naïef voorin, want we hebben veel jonge talenten die zeer opgewonden zijn en altijd maar naar voor willen. Die momenten moeten we nog beter kiezen. Maar in mijn ogen speelden we een zeer goede wedstrijd.”