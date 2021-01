Degryse bezocht Losada op Het Kiel: “Hier zit een toekomstig toptrainer” - Losada: “Ik wil zo hoog mogelijk werken”

Belgisch voetbalBom op het Kiel. En ook weer niet. De ster van Hernan Losada (38) schoot zo hard de hemel in, dat zijn meer dan waarschijnlijke overgang naar MLS-topclub DC United niet eens een verrassing is. In iets meer dan een jaar maakte hij grote indruk. Titel in 1B vorig seizoen, geweldige start in 1A. ‘Coming man’ die voor spectaculair voetbal staat. Losada heet – soms té –maniakaal met zijn vak bezig te zijn. Dat triggerde onze analist Marc Degryse. Een uitgebreid interview met Losada eind november, vlak voor de met 2-1 gewonnen match tegen Anderlecht.