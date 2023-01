Debuut in mineur voor Scott Parker die “vechtlust” zag: tienkoppig Club verliest ook in Genk en heeft nu al 15 punten minder dan de leider

Parker: “Tevreden over de strijdlust”

De Engelse coach van Club Brugge hield naar eigen zeggen wel een positief gevoel over aan de trip naar de Cegeka Arena. “Natuurlijk moeten er dingen beter, maar de vechtlucht was goed”, zei Parker bij Eleven. “Ik merkte ook dat de spelers al enkele ideeën van op training oppikten. De inzet om het hier goed te doen was er echt wel en dat was ook wat ik in de eerste plaats gevraagd had van mijn spelers. Over het algemeen was ik wel onder de indruk van het niveau, van beide ploegen. En ook van de fans. Het volledige uitvak zat nog vol op het einde van de match. In Engeland zou dat zeker niet altijd geval zijn bij een 3-1-stand.”