Debuut in mineur voor Scott Parker, die tienkoppig Club ziet verliezen en Genk 15 punten ziet uitlopen: “We zullen alleen maar beter worden”

Parker vroeg bij zijn debuut ‘passie’ van zijn spelers, wel, die kreeg hij ook - soms een beetje teveel zelfs. De bal was voor Genk, maar het was wel blauw-zwart dat op voorsprong klom. Héérlijke actie van Meijer op links, Vanaken deed de rest. Maar amper terug afgetrapt, was de gelijkmaker al een feit. Sylla gaf domweg een hoekschop cadeau, Cuesta mocht de voorzet van Paintsil moederziel alleen binnenkoppen. Ook Mignolet, de gedoodverfde nieuwe Gouden Schoen, ging allerminst vrijuit. Maar de 1-1 was dus wel meteen een feit - ondanks het feit dat het voor het overige best wel goed stond bij de bezoekers.

Gaandeweg werd het een stuk nerveuzer. Waar Balanta - die de geschorste Onyedika verving - nog ontsnapte aan een gele kaart na een elleboog, kreeg Muñoz die wél voor een veel lichtere overtreding. Vrancken woest, in die mate zelfs dat hij met twee gele kaarten richting tribune werd gestuurd door scheidsrechter Visser. Die had ook z’n handen vol met onder andere een akkefietje tussen Paintsil en Lang en kreeg wat later nog eens heel Genk over zich nadat hij het op geel hield voor Sylla nadat die Paintsil op vreselijke wijze torpedeerde. Er was nog één dikke kans voor Onuachu, maar Mignolet redde.

Na de pauze trok de nervositeit toch wat weg. Er kwamen opnieuw kansen en uiteindelijk was het dus de leider die aan het langste eind zou trekken. Onuachu zette de thuisploeg op voorsprong, waarna Club het eigenlijk over zichzelf afriep. Lang en vooral Yaremchuk draaiden niet te missen kansen toch vakkundig de nek om, waarna het licht nog een keertje uitging bij Sylla en Club met z’n tienen verdermoest. Heynen nam in het slot alle twijfel weg, waardoor blauw-zwart achterblijft met zes op achttien en dus nu al 15 punten moet goed zien te maken op de concurrent uit Genk. Ga er maar aan staan, Scott Parker.

Parker: “Tevreden over de strijdlust”

De Engelse coach van Club Brugge hield naar eigen zeggen wel een positief gevoel over aan de trip naar de Cegeka Arena. “Natuurlijk moeten er dingen beter, maar de vechtlucht was goed”, zei Parker. “Ik merkte ook dat de spelers al enkele ideeën van op training oppikten. De inzet om het hier goed te doen was er echt wel en dat was ook wat ik in de eerste plaats gevraagd had van mijn spelers. Over het algemeen was ik wel onder de indruk van het niveau, van beide ploegen. En ook van de fans. Het volledige uitvak zat nog vol op het einde van de match. In Engeland zou dat zeker niet altijd geval zijn bij een 3-1-stand.”

Tegelijk volgt nu wel een must win-wedstrijd tegen Anderlecht volgende week. Want groter dan de vijftien punten die Genk en Club momenteel scheiden, dient de kloof niet te worden. “Ik begrijp dat je als coach resultaten moet halen. Mijn hoofddoel op dit moment is evenwel snel beter worden. De komende weken wil ik de best mogelijke coach zijn voor hun. Zo hard mogelijk werken om toe te groeien naar het niveau dat we willen halen. We zullen alleen maar beter worden - daar ben ik van overtuigd.”

Ontgoocheld in Sylla

Abakar Sylla maakte geen goeie beurt onder Parker. De Ivoriaan had voor de pauze na een zware fout op Paintsil al van het veld gekund, erna viel de rode kaart hem toch nog te beurt. Parker stelde dat hij al met de 20-jarige verdediger gesproken had. “Hij is nog erg jong, dan kan je fouten maken. Ik vraag mijn spelers met veel overgave te spelen, maar vandaag namen de emoties de bovenhand. Dwaas wat hij daar deed toen hij ging protesteren - natuurlijk was dat rood. Daar overschreed hij een lijn en dat ontgoochelt me. We gaan Abakar wel steunen en proberen te begrijpen waarom het is gebeurd. Hij blijft een speler met veel potentieel.”