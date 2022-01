De zanger van ‘Vamos a la Playa’, een parlementslid en zelfs superster Angèle: dit zijn de fans die Union naar ongekende hoogtes stuwen

UnionUnion Sint-Gillis is de hype in 1A. De Brusselse cultclub trekt zowat het meest diverse fanpubliek in België aan. Van de burgemeester over de Union Bhoys tot kunstenaars en een Italiaanse zanger: de vonk slaat snel over, de magie reikt van Brussel tot over de grenzen. Een representatief gezelschap Union-fans laat bij de derby tegen Anderlecht in hun voetbalhart kijken.