De voetbalbond bibbert: Virton moet volgend seizoen opgenomen worden in 1B en dat heeft potentieel grote neveneffecten

Belgisch voetbal Virton moet volgend jaar opgenomen worden in 1B — zelfs al heeft de club geen geld, spelers of trainers. Dat oordeelt de Belgische Mededingingsautoriteit. Virton eist een schadevergoeding van 15 miljoen euro van de KBVB. Bovendien komt de hele licentieprocedure in opspraak: de nervositeit binnen de voetbalbond stijgt.

Virton kreeg vorig seizoen geen licentie meer voor 1B. Het kon ‘de continuïteit niet verzekeren’, oordeelde het licentiedepartement. De club tuimelde uit het profvoetbal en gooide nadien een bommentapijt aan juridische procedures. Onder impuls van Jean-Louis Dupont, de advocaat die 25 jaar geleden het internationale voetbal helemaal door elkaar schudde met het Bosman-arrest.

In veel zaken kreeg Virton ongelijk, onder meer bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Maar nadat het Marktenhof de BMA vroeg om de zaak een tweede keer behandelen, veranderde die van mening.

Volledig scherm © BELGA

De licentieprocedure zou niet conform de mededingingsregels zijn. Virton moet daardoor opnieuw opgenomen worden in 1B. Dat zal niet dit seizoen gebeuren, aangezien er al te veel wedstrijden zijn gespeeld. Maar als het van de BMA afhangt, spelen de Luxemburgers vanaf volgend seizoen opnieuw in het profvoetbal.

De potentiële neveneffecten van de uitspraak zijn groot. Virton had al een burgerlijke procedure lopen om een schadevergoeding van 15 miljoen euro te krijgen van de voetbalbond voor de geleden schade. De uitspraak van de BMA is geen garantie dat Virton dat bedrag ook zal krijgen. Maar de Luxemburgse club staat juridisch wel veel sterker in haar schoenen.

De bond benadrukte in een persbericht dat er nog verder onderzoek van de mededingingsautoriteiten zal komen om na te gaan of de licentievoorwaarden een inbreuk vormen op het mededingingsrecht. Maar bronnen rond de KBVB bevestigen wel dat de nervositeit stijgt. De kwalificatie van de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League levert de bond tussen de 4,75 en 8,5 miljoen op. De bondstop wil die gelden herinvesteren in het Belgisch voetbal. Ze moeten aanwenden voor een schadeclaim van één club, zou een serieuze domper zijn.

Ook clubs die spelers gratis wegplukten bij Virton (Union haalde Lapoussin en François, Charleroi contracteerde Acosta) riskeren daar nu alsnog voor te moeten betalen.

Quote Hopelijk is dit het sein voor de KBVB en de Pro League om hun regels tegen het licht te houden en aan te passen. Anders zal het rechtsza­ken blijven regenen Specialist Sven Demeulemeester

Daarnaast komt de hele licentieprocedure in opspraak. Want als Virton gelijk krijgt, zullen clubs die in de toekomst geen licentie krijgen, dezelfde stappen ondernemen. Welke waarde heeft het systeem dan nog? “De licentieprocedure ligt al jaren onder vuur", zegt specialist Sven Demeulemeester van Atfield. “Het opzet mag dan wel legitiem zijn, de toepassing ervan door de KBVB, maar ook het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport), is verre van coherent en staat op gespannen voet met het mededingingsrecht. Het was wachten op een club die het aandurfde om naar de BMA de stappen. Hopelijk is dit het sein voor de KBVB en de Pro League om hun regels tegen het licht te houden en aan te passen.” Of anders? “Dan zal het rechtszaken blijven regenen.”

Volledig scherm Archiefbeeld. © BELGA

Clubs die op het einde van dit seizoen geen licentie krijgen, zullen zich wellicht gesterkt voelen door de uitspraak van de BMA. De deur voor nog meer rechtszaken staat open.

Ondertussen is Virton helemaal leeggeplukt. De weinige spelers die er nog onder contract liggen, krijgen geen loon meer. De kraan naar de leveranciers wordt dichtgedraaid. Verschillende schuldeisers hebben inmiddels op hun beurt juridische stappen ondernomen om toch hun centen te zien.

In rechtszaken waar Virton de beschuldigde is en niet de schuldeiser, daagde de club gewoonweg niet op. Alle ballen gaan nu naar de enige zaak waar de club van Flavio Becca nog hoopt munt uit te slaan. Die tegen de licentieprocedure. De eerste horde is daar nu genomen.

De bond zal wel zo goed als zeker in beroep gaan tegen de beslissing van het BMA. Maar de vagebonden van Virton doen de KBVB bibberen.

Lees ook: