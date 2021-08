De verrijzenis van Michael Frey uitgelegd door de medische staf van Antwerp: “Ik had dit nooit eerder gezien”

Op 13 augustus moest Frey vervroegd naar de kant tegen Charleroi. Een breukje in de linkerknie, twee tot drie maanden out, luidde het. Maar kijk: amper twee weken later stond ‘The Tank’ zondagmiddag weer op het veld. Is de Zwitser een medisch wonder, of wat is er aan de hand? We legden ons oor te luisteren bij Wim Geerts en Jan Van Damme, clubdokter en hoofdkinesist van Antwerp. Beiden zijn het er roerend over eens: een mirakel was dit niet. Maar wat dan wel?