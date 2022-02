De veelbesproken titelrace: Anderlecht klopt zwak Genk, dat (met dank aan horloges van Mboyo?) even later met veel drive Club opzij zet

Belgisch voetbalAnderlecht ontsloeg John van den Brom, zijn vervanger Besnik Hasi had een toverformule gevonden, en paars-wit werd kampioen. Het eindpunt van een onwaarschijnlijke inhaalrace. Of, zoals Roland Duchâtelet vermoedt, het gevolg van wedstrijdvervalsing?

Cheik Kouyaté. Die was de sleutel om het slot richting de landstitel van 2014 te ontgrendelen. Want was Anderlecht geen ploeg in crisis? Vlak voor de play-offs had het trainer John van den Brom ontslagen. Zijn vervanger Besnik Hasi gooide de ploeg om. Op negen speeldagen voor het einde stond paars-wit vierde, op acht punten achterstand op Standard. Maar, zo weet het collectieve voetbalgeheugen, Hasi schoof Kouyaté een rijtje naar voren. En zes weken later was Anderlecht kampioen.

Roland Duchâtelet vond dat er een reukje aan was. De manier waarop Racing Genk zich had gepresenteerd in het Astridpark, bijvoorbeeld, deed hem wenkbrauwen optrekken. De Limburgers kregen 4-0 om de oren. Anthony Vanden Borre maakte er een showmatch van. Het ging allemaal te gemakkelijk, vond Duchâtelet. De eigenaar van Standard maakte zelfs een statistische analyse van de prestatie van Genk, vergeleken met hoe de ploeg zich normaal presenteerde.

“De opstelling van Genk was abnormaal en de manier waarop ze speelden ook”, zei Duchâtelet daar later over. “De trainer (Emilio Ferrera, red.) had toen sterke banden met Mogi Bayat.”

Volledig scherm Emilio Ferrera als coach van Genk in 2014. © BELGA

Horloges

Een anonieme voetballer getuigde op de zender RTBF dat hij ook vreemde dingen had gezien in die befaamde play-offs: “Er zijn verschillende spelers die vertellen dat Mogi Bayat horloges heeft uitgedeeld in 2014. Of dat was om een wedstrijd te winnen of te verliezen, dat weet ik niet. Maar zeker met het doel om wedstrijden te beïnvloeden.”

Dat rijmt deels met de gerechtelijke stappen die Duchâtelet, samen met spelers Van Damme en Mpoku, anno 2022 heeft ondernomen. Het vermoeden bestaat dat Anderlecht-speler Anthony Vanden Borre voor de beruchte 4-0 tegen Genk horloges heeft gegeven aan bepaalde spelers van de bezoekers.

Ondertussen verdenkt Duchâtelet toenmalig Genk-spits Ilombe Mboyo ervan om een week later tegen Club Brugge net horloges aan te bieden aan zijn eigen ploegmaats om béter te spelen. De Limburgers stonden toen troosteloos laatste, en hadden geen enkele kans meer op Europees voetbal.

Club Brugge daarentegen moest winnen om nog kans te maken op de titel. Een zeer gretig ogend Genk won uiteindelijk met 3-2. In de rand van die wedstrijd waren onder meer de woorden van toenmalig Club-coach Michel Preud’homme opvallend. “Genk was heel gemotiveerd vandaag. Ik moet Emilio Ferrera eens zijn recept vragen om te zien hoe hij zijn ploeg heeft weten te motiveren en hoe de voltallige bank op zo’n manier doelpunten viert als ze zesde staan in het klassement."

Anderlecht profiteerde en werd kampioen. Dat het Standard van Guy Luzon in play-off 1 helemaal in mekaar stuikte, blijft ook wel opvallend. Daar is geen sprake van in de strafklacht van Duchâtelet.

Volledig scherm Anthony Vanden Borre viert de landstitel in 2014. © Photo News