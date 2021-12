De val van Georges Leekens: op een breuk meer of minder keek hij niet, zelfs de Rode Duivels zou hij misbruikt hebben voor een transfer

Anderlecht Kompany over teleurstel­len­de Belgische prestaties in Europa: “Oostenrijk of Zwitser­land wordt onderschat, maar alles ligt véél dichter bij mekaar”

Elf dagen na de heroïsche bekerkwalificatie opent Anderlecht zijn terugronde opnieuw in Seraing. Op zoek naar een vierde opeenvolgende zege, weliswaar in lastige omstandigheden. Kompany: “Het zware veld is geen focuspunt voor ons.”

10 december