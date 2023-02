De twee vogels ‘Deniz en Dante’ zijn uitgevlogen: Undav wenst in pakkend videofilmpje Vanzeir het beste bij transfer naar New York

VoetbalDe deal is nu ook officieel rond. Dante Vanzeir (24) ruilt Union in voor de Amerikaanse club New York Red Bulls. “Mijn spitsbroeder, grijp je kans”, zegt Deniz Undav in een pakkend videofilmpje over zijn ex-ploegmaat Vanzeir op de sociale media van Union. De twee vogels zijn uitgevlogen, symbolisch geïllustreerd door twee parkieten die ook in het echt op de Union-administratie in een kooi tsjirpen. Hun namen? Deniz & Dante natuurlijk.

KIJK. Union kondigt het vertrek van Vanzeir aan met een afscheidsvideo

“Op een dag verlaten vogels hun nest”, zegt Undav in het filmpje dat Union op zijn sociale media vandaag deelt, waarbij Dante Vanzeir de gele en blauwe parkiet groet. “Dat is het lot, het hoort bij het leven. Hier hebben we samen kunnen groeien, elk op onze eigen manier. We weten dat de wegen hobbelig kunnen zijn. We hebben er een aantal afgelegd. Ik ben al een bepaalde richting uitgevlogen, jij volgt een andere.” En Undav wenst Vanzeir het allerbeste: “Mijn spitsbroeder. Grijp je kans.”

Ook Vanzeir komt in het filmpje aan het woord om afscheid te nemen van de Unionfans: “Voor mij waren het de mooiste jaren uit mijn carrière. Ik wil jullie ook superveel succes wensen in de toekomst. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Ik kom zeker eens terug om een match te kijken, dan zal ik hier tussen jullie in de tribune staan om aan te moedigen.”

Volledig scherm Dante Vanzeir en Deniz Undav © Photo News

“We zijn heel blij dat Dante bij onze club komt”, stelt Head of Sport bij New York Red Bulls Jochen Schneider. “Hij is een topprof en enorm gemotiveerd om zijn vaardigheden hier in de Verenigde Staten te tonen. We kijken ernaar uit om hem gauw op het veld te zien in de Red Bull Arena.”

“Dante is een fantastische persoon en heeft een neus voor goals”, aldus coach Gerhard Struber. “Hij is zeer getalenteerd en zal ons helpen om onze doelen dit seizoen te bereiken.”

