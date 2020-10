De toestand is ernstig, maar (nog) niet hopeloos: AA Gent heeft alle reden om zich te spiegelen aan remonte van drie jaar geleden

AA Gent“En toch komt het goed”, gelooft Wim De Decker. De toestand van AA Gent is ernstig, maar (nog) niet hopeloos. De kentering in het voetbal is zichtbaar, maar ze moet nu dringend ook omgezet worden in resultaten. Liefst vanavond al, in de Europa League tegen groepsfavoriet Hoffenheim.