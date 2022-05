De tickets zijn verdeeld: wanneer komen de Belgische clubs in actie op het Europese toneel?

Belgisch voetbalEr staat dan nog wel een speeldag op het programma, maar de kaarten zijn al helemaal geschud. En dus zijn ook de Europese tickets verdeeld - Club, Union, AA Gent, Anderlecht en Antwerp verdedigen volgend seizoen de Belgische eer op het Europese toneel. Wie komt in welke competitie in actie en wanneer? Een overzicht.

Beginnen doen we bij de landskampioen, Club Brugge. Dat komt straks opnieuw rechtstreeks in de poulefase van de Champions League terecht. En de kans is opnieuw aanwezig dat Club weer enkele kleppers treft, want blauw-zwart belandt in pot drie of vier. Uit pot één kan Club andere grote landskampioenen als Bayern, PSG, Real Madrid en Manchester City of Liverpool treffen. Op 25 augustus kent Club z'n tegenstanders, om begin september het Europese seizoen op gang te trappen - rijkelijk later dan de andere Belgische clubs.

Union mag z’n sprookjesachtige seizoen dan niet beloond zien met de landstitel, het mag wel de derde voorronde van de Champions League in. Union is daarin geen reekshoofd en kan onder meer uitkomen tegen Benfica of Rangers, als de Schotten tenminste de Europa League niet winnen. De heenmatchen staan gepland op 2 en 3 augustus, de terugwedstrijden worden een week later afgewerkt. Als Union de derde voorronde weet te doorstaan, speelt het in een play-offronde om een plek in de groepsfase. Bij verlies is de groepsfase van de Europa League het vangnet.

Volledig scherm De Union-spelers vieren na de winst op Anderlecht. © BELGA

AA Gent is als bekerwinnaar al zeker van minstens de groepsfase van de Conference League, maar het kan ook nog steeds naar de poulefase van de Europa League. Dan moet het wel een play-offronde winnen. De heenmatch vindt plaats op 18 augustus, de terugwedstrijd een week later.

Nummer drie Anderlecht belandt in de derde voorronde van de Conference League. Als het daarin over twee matchen - die worden afgewerkt op 4 en 11 augustus - aan het langste eind trekt, speelt paars-wit in een play-offronde voor een stek in de groepsfase. Wint het één dubbele confrontatie niet, zit het Europese verhaal erop.

Ten slotte komen we bij Antwerp. De Great Old mag als vierde naar de tweede voorronde van de Conference League en begint zo als eerste Belgische club aan het Europese seizoen, want de heenmatchen gaan al op 21 juli door. De terugmatch vindt een week later plaats. Als Antwerp overleeft, moet het nog de derde voorronde en een play-offronde winnend afsluiten om naar de groepsfase te mogen. Zelfde verhaal als bij Anderlecht: bij een nederlaag is er geen vangnet.