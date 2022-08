De tentakels van octopus Paul: Gheysens maakt zich op voor ‘Ghelamsico’, zijn club in zijn stadion

Jupiler Pro LeagueDe tentakels van octopus Paul. Overal ter wereld heeft Paul Gheysens (68) wel ergens in de pap te brokken, ook in de topper van de speeldag tussen AA Gent en Antwerp. Bouwheer van de Ghelamco Arena en voorzitter van de Great Old. Het imperium breidt almaar uit. Zijn club speelt zondag in zijn stadion.

De Ghelamco Arena. Waar de naam van Paul Gheysens nog net niet op de gevel staat. Waar de man zijn gepersonaliseerde parkeerplaats heeft. En waar hij altijd moet kiezen in welke skybox hij plaatsneemt. Gheysens speelt er zondag met zijn Antwerp een thuismatch. Sinds 2013 is het stadion van AA Gent onlosmakelijk verbonden met de West-Vlaamse investeerder.

Toen Ghelamco in 2013 zo’n 100 miljoen euro investeerde in het nieuwe stadion, gooide het bouwbedrijf het op een akkoordje met Gent. In ruil voor de bouw van het stadion kreeg de West-Vlaamse vastgoedmagnaat de site rondom te zijner beschikking. Voor kantoren, winkelcentra, een hotel en andere multifunctionele gebouwen. En dus heeft Gheysens een kantoor dat uitkijkt op de grasmat van de Bosuil, en ééntje met zicht op het veld van de Ghelamco Arena. Het maakt ook dat nieuwe Antwerp-spelers hun medische testen niet in Antwerpen, maar wel in Gent afleggen. Welkom in België.

Volledig scherm © Photo News

Van paarden naar voetbal

De Ghelamco Arena en de voor de helft gerenoveerde Bosuil zijn maar een kleine greep uit de portefeuille van de eigenaar van Ghelamco. De eerste stappen voor zijn succes in de voetbalwereld zet Gheysens immers in Polen, en tot voor kort ook in Rusland en Oekraïne. Hij kocht er goedkope materialen en gronden, en groeide uit tot één van de grootste bouwbedrijven van het land. Hij heeft er kantoorgebouwen over heel het land. De verkoop van het kantorencomplex The Warsaw HUB voor een slordige 583 miljoen euro aan Google is daar de kers op de taart. Met ook de Warsaw Spire en The Bridge als kunststukjes domineert Ghelamco met meerdere wolkenkrabbers de skyline van de Poolse hoofdstad.

Wie Gheysens een beetje beter kent, weet ook dat de man een voorliefde heeft voor paarden. Hij wist in Polen enkele Arabische volbloeden op de kop te tikken, en ook dat bleek een schot in de roos. Met tophengst QR Marc won hij in Dubai de belangrijkste schoonheidswedstrijd ter wereld, goed voor 300.000 euro aan prijzengeld. Wie z’n merrie kunstmatig wil bevruchten door QR Marc, legt daarvoor een slordige 8.000 euro. Z’n investering meer dan waard, want QR Marc heeft doorheen de jaren een grote stamboom opgebouwd.

De stap van de paardensport naar het voetbal is – met dank aan wat kennissen van op Waregem Koerse – niet heel veraf. Daar legde de West-Vlaming contacten die later de bouw van de Ghelamco Arena zouden vergemakkelijken. Gheysens had bloed geroken in de voetballerij. Twee jaar later begon hij uit de eigen portemonnee geruisloos geld te investeren in Antwerp. In de tussentijd probeerde hij Marc Coucke de loef af te steken wat Anderlecht betreft. Toen dat mislukte, ging hij nog achter traditieclub Union aan. Eveneens zonder succes, zo u weet. Om zich dan maar als voorzitter van Antwerp te outen. Plots was Paul Gheysens één van de grote spelers in het Belgisch voetbal. En met hem ook zijn Ghelamco. Het Eurostadion moest anno 2016 het kruispunt tussen die twee gaan vormen.

Volledig scherm © BELGA

Geen Eurostadion

Een fonkelnieuw stadion voor 60.000 fans in Brussel, op parking C van de Heizel, en België als gastland voor het EK 2020. Dat was het plan. Ghelamco kreeg de gronden ter beschikking en mocht het gaan neerpoten. En RSC Anderlecht zou hoofdhuurder worden aan 10 miljoen euro per jaar. Na wat negatieve adviezen en een gebrek aan vergunning krabbelde paars-wit terug. Dat Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge en niet de beste vriend van Gheysens, later ondervoorzitter van de KBVB werd, hielp niet. Verhaeghe vond het overbodig dat Brussel zo’n stadion zou krijgen. Niet dat de Antwerp-voorzitter vies is van wat conflict, want hij stak op zijn beurt een stokje voor de stadionbouw van Club Brugge door zijn percelen in West-Vlaanderen niet te verkopen. “Het Eurostadion is stukgelopen op amateurisme”, klinkt het jaren na de klucht nog steeds.

Hotels

In de tussentijd liet Ghelamco zich ook op de Belgische markt steeds meer gelden. Het bedrijf houdt er intussen hotels en projecten op na in Brussel, Antwerpen, Leuven, Knokke en Diegem. Recent werd de vergunning van een golfterrein en bijhorend hotel nog geweigerd in Knokke-Heist. Dochter Marie-Julie Gheysens valt dan weer de Londense markt aan en leidt momenteel het project The Arc, een 22 verdiepingen tellend residentieel en kantorencomplex. Ghelamco kondigde al aan de komende maanden nog meer plannen in het Verenigd Koninkrijk te gaan lanceren. To be continued, dus. Het zit in hun bloed.

De tentakels van Paul Gheysens zitten stilaan bijna overal. Als ware hij Octopus Paul, het onschuldige beestje dat tijdens het EK in 2008 en het WK in 2010 een hype werd door voetbaluitslagen te voorspellen. Van paarden in Dubai, over wolkenkrabbers in Polen en Londen, tot topclubs en -spelers in de Jupiler Pro League: Gheysens wil er aanwezig zijn, wil er investeren, en wil er munt uit slaan. Zondagmiddag staat voor de miljardair in het teken van de ‘Ghelamsico’.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Paradepaardjes Gheysens en hun marktwaarde:

- Ghelamco Arena: 76 miljoen euro

- Bosuilstadion: 51 miljoen euro

- QR Marc: “Onbetaalbaar”, aldus Gheysens (Zeker +300.000 euro)

- Warsaw Spire: 386 miljoen euro

- The Warsaw Hub: 583 miljoen euro

- The Arc: Onbekend (moet nog worden gebouwd)

- PWC Campus: 131 miljoen euro

- Alderweireld en Nainggolan: 9 miljoen euro