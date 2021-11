De Rode Duivels van de toekomst? Deze 11 talenten uit onze ‘Next Gen’-reeks staan te trappelen om straks over te nemen

Belgisch voetbalWat na de ‘Gouden Generatie’ bij de Rode Duivels? Onze ‘Next Gen’-reeks, waarvoor we de meest talentvolle Belgische voetballers van de generaties 2005 tot en met 2001 hebben opgelijst, licht al een flinke tip van de sluier. Maar welke 11 spelers uit onze reeks lijken op dit moment het best op weg om effectief door te stoten tot in de A-ploeg? Hieronder een elftal kanshebbers.

Het volledige elftal:

DOELMAN

Maarten Vandevoordt • Racing Genk

‘t Was op een doordeweekse persconferentie in februari dat Genk-coach John Van den Brom het zei. De Nederlander bevestigde toen dat Maarten Vandevoordt de onbetwiste nummer 1 van de Limburgers zou worden. De keeper verdreef Danny Vukovic naar de schaduw en bewees intussen dat het vertrouwen van Van den Brom en co in hem terecht is.

Technisch ziet het er bij Vandevoordt allemaal uitstekend uit en met zijn knappe reddingen pakte hij al punten voor Genk. Met zijn goeie voeten speelt hij ook een belangrijke rol in de opbouw - Vandevoordt schuwt daarbij de risico’s niet. Verbaal kan Vandevoordt wel nog sterker worden, volgers noemen hem “soms nog te braaf”. Hij moet nog voor meer présence zorgen in de zestien - de recente 0-3 die de tiener slikte tegen Dinamo Zagreb onderstreept dat bijvoorbeeld. Maar onlogisch is dat niet.

Ook bij de nationale U21 van Jacky Mathijssen is Vandevoordt een certitude onder de lat en het lijdt geen twijfel dat hij op termijn de stap zal zetten naar de Rode Duivels.

VERDEDIGING

Koni De Winter • Juventus • centrale verdediger

Zette in augustus 2018 een grote stap. Hij verliet Zulte Waregem voor het grote Juventus. De ‘Oude Dame’ was al van kindsbeen af de favoriete club van de verdediger. “Maar dit is een puur sportieve keuze”, vertelde De Winter toen in een interview met deze krant. De Belgische belofteninternational is uitgegroeid tot een vaste klant bij de U23 van Juve. Hij traint er ook geregeld mee bij de eerste ploeg en haalde al eens de wedstrijdselectie. Op zijn debuut is het voorlopig nog wachten. In februari van dit jaar ondertekende hij nog een nieuw contract tot 2024 - een blijk van vertrouwen - en vorige zomer was hij een tijdlang in beeld bij Club Brugge.

Roméo Lavia • Manchester City • centrale verdediger

Elk paars-wit hart bloedde in de zomer van 2020, van supporter tot bestuurskamer. Roméo Lavia was het kroonjuweel van de volgende generatie op Neerpede. Dat zagen ook Pep Guardiola en Manchester City. Anderlecht deed verwoede pogingen om Lavia een profcontract te laten tekenen, maar het waren vergeefse pogingen. Lavia trok naar de Citizens en kreeg er een verbintenis tot 2023.

Ook Vincent Kompany had Lavia liever eerst bij Anderlecht zien doorbreken, maar: “Roméo is één speler op een miljoen die rechtstreeks de stap naar City kan zetten.” Dat lijkt Lavia momenteel te bewijzen. Vorig jaar al werd hij uitgeroepen tot speler van het seizoen bij de U23. Dit seizoen blijft het crescendo gaan: Lavia kreeg zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht én maakt deel uit van de Champions League-selectie van Guardiola. In Manchester speelt hij vooral net voor de verdediging, bij Anderlecht en de nationale jeugdploegen ook geregeld centraal in de defensie. Vandaar zijn positie in onze opstelling.

Noah Mbamba • Club Brugge • centrale verdediger

Vierde vorig seizoen op de slotspeeldag van de play-offs vanuit het niets zijn debuut bij Club Brugge. Maakte op zestienjarige leeftijd tegen RC Genk meteen indruk met zijn balvastheid, snelheid en dribbelkunsten. Ook dit jaar kreeg hij van Clement op speeldag 1 tegen Eupen meteen speelminuten.

Mbamba kwam in 2020 over van Genk en maakt vandaag vast deel uit van de A-kern van Club. Hij speelde dit seizoen al elf keer, zélfs als invaller in de Champions League tegen Man City, en heeft ongetwijfeld een mooie toekomst voor zich. Heeft nog alle tijd om verder te rijpen bij blauw-zwart, waar hij vroeg of laat een vaste basisplaats moet zien af te dwingen. In onze opstelling staat Mbamba achterin, daar stond hij bij Club ook al. Maar hij speelt het vaakst als defensieve middenvelder.

MIDDENVELD

Hugo Siquet • Standard • rechterwinger

Vorig seizoen was Hugo Siquet een van dé ontdekkingen bij Standard. Hij speelt dit seizoen zo goed als alles, en dat is niet meer dan terecht. In een Standard op drift is hij vaak een van de schaarse lichtpuntjes. Het neefje van Thierry Siquet, voormalig prof en huidig bondscoach van de U18, is een rasecht jeugdproduct van de Rouches, hij voetbalt sinds zijn zevende op Sclessin. Zijn contract loopt af in juni, al zit er nog een optie op voor twee extra seizoenen. De vraag is of Standard die optie zal kunnen lichten. Afgelopen zomer trokken het Engelse Brentford en Ligue 1-kampioen Lille aan de mouw van de belofteninternational, die begin oktober zowaar even mocht meetrainen met de Rode Duivels.

Amadou Onana • Lille • centrale middenvelder

Amadou Onana: jeugdproduct van Anderlecht, WS Brussel en Zulte Waregem, die op zestienjarige leeftijd naar het Duitse Hoffenheim trok. Hij betaalde er leergeld, maar was vorig seizoen wel basisspeler bij Hamburg in de tweede Bundesliga. Dit seizoen zette hij opnieuw een serieuze stap voorwaarts, want Lille legde tussen de 7 en 9 miljoen euro neer voor de defensieve middenvelder, die nu dus aan de slag is in de Ligue 1. Ook Napoli en Manchester City toonden interesse in de 1m95 grote beer, die volgens de Lille-fans tot dusver dit seizoen de meest overtuigende nieuwkomer is. “Hij heeft veel energie, is gedisciplineerd, attent en volwassen”, zei Lille-coach Gourvennec onlangs. Onana is basisspeler en kapitein bij de U21 van Jacky Mathijssen.

Eliot Matazo • AS Monaco • centrale middenvelder

Wát een ontwikkeling. Op zijn 19de is Eliot Matazo al een vast lid van de A-kern van Monaco - coach Niko Kovac gelooft echt wel in onze landgenoot. Matazo speelde dit jaar al mee in de Europa League en de Ligue 1. De Franse sportkrant L’Équipe was al meermaals vol lof over de jonge Belg.

Op Neerpede zal dat ergens toch wringen. Matazo is immers een Anderlecht-talent pur sang. Op 15 februari 2018, de zestiende verjaardag van Matazo, hoopte RSCA hem een eerste profcontract aan te bieden. Zonder succes, want het grote talent had zijn zinnen gezet op een vertrek naar het buitenland.

Matazo was bij de jeugd van Anderlecht vaak kapitein en sterkhouder. FC Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City: quasi elke Europese topclub had hem op de radar staan, maar Matazo trok dus naar Monaco. Een goeie keuze, zo bleek al. Van de U19 en het B-team ging het immers vliegensvlug naar de A-kern. Intussen is hij er zelfs basisspeler. Matazo is ook al U21-international. Zijn marktwaarde: 8 miljoen euro.

Jérémy Doku • Rennes • linkerwinger

Marc Coucke was er bij zijn overname van overtuigd dat dit goudhaantje Anderlecht meer dan 25 miljoen euro zou opbrengen. Hij kreeg gelijk, Doku trok een jaar geleden voor zo’n 27 miljoen naar Rennes. Toch was het een transfer met zeer zure nasmaak. Een financieel noodlijdend Anderlecht moést Doku tegen wil en dank laten gaan, wilde het financiële ademruimte creëren.

In de Ligue 1 - en vorig seizoen ook de Champions League - zet Doku nieuwe stappen richting de grootse toekomst die hem voorspeld wordt. Hij is er veelal basisspeler en flitst naar goede gewoonte, maar stuit ook op gebruikelijke moeilijkheden: zijn statistieken blijven mager - een werkpunt - en vorig seizoen kreeg hij twee matchen schorsing voor een rode kaart.

Het geloof van Rennes én Roberto Martínez in Doku is evenwel bijzonder groot. Op het EK was hij al de joker van de Rode Duivels - uiteraard nog een rijtje hoger dan in deze opstelling. Daar ligt ook de toekomst van het Anderlecht-product. Doku moet één van de sterren van de volgende generatie worden.

AANVAL

Yorbe Vertessen • PSV Eindhoven • rechterspits

Sukkelde lang met blessures, die zijn ontwikkeling afremden. In het seizoen 2019-2020 kwam hij amper aan tien duels bij Jong PSV. “Het was moeilijk, maar ik heb met een mental coach gewerkt”, vertelde Vertessen daar eerder over. “Bij mijn tweede blessure had ik het zwaar, toen heeft Ruud van Nistelrooij veel voor me betekend.” Van Nistelrooij was zijn toenmalige coach bij de jeugd van PSV.

De voorbije seizoenen ging het echter snel voor de intussen 20-jarige aanvaller. Vertessen werd doorgeschoven naar de A-kern en speelt veel. Hij wordt er alsmaar belangrijker. Zo scoorde hij onder meer al in de Europa League en, zaterdagavond kwamen daar twee goals bij tegen FC Twente. Voorin kan hij op meerdere posities uit de voeten, maar waarschijnlijk ligt zijn toekomst toch in het centrum.

“Vertessen is zeer talentvol, hij heeft veel toekomst”, zegt Aad De Mos. Diens landgenoot Johan Boskamp, wordt pas helemaal lyrisch als we hem de naam van Vertessen voorleggen. “Ik zit echt te wachten op zijn doorbraak. Kracht, snelheid, scorend vermogen,... Ik vind hem héél goed. PSV heeft nu die Vinicius gekocht (huur van Benfica, red.), maar ik zou toch voor Vertessen kiezen. Van rechts, van links, het maakt hem niet uit. Heel goeie voetballer, het zit er echt in.”

Charles De Ketelaere • Club Brugge • spits

Van een stormachtige ontwikkeling gesproken. Groeide van Club-talent uit naar wellicht het grootste talent van het Belgische voetbal. Heeft zijn eerste doelpunt bij de Rode Duivels intussen beet en mag zich opmaken voor een transfer naar een Europese topclub volgende zomer. Ontwikkelt zich steeds sneller, tegenwoordig als centrumspits. Daarom zetten wij hem op die positie, ook al heeft Martínez al gezegd dat hij ook andere plannen heeft met ‘CDK’. Het Brugse goudhaanthe werkt in elk geval aan zijn statistieken - heeft nu al meer gescoord dan in het ganse voorbije seizoen bij blauw-zwart. Gaf zijn visitekaartje af tegen Leipzig en PSG en zal Club in de zomermercato een smak geld opleveren.

Yari Verschaeren • Anderlecht • linkerspits

Roberto Martínez noemde hem een “outstanding talent”, Jean Kindermans geloofde dat hij op een dag de Gouden Schoen kan winnen. Yari Verschaeren was ‘hot’ bij de lancering van deze Next Gen-reeks in mei vorig jaar. Intussen is het lyrische er wat af bij de ‘Belofte van het Jaar 2020'. Vorig seizoen kreeg Verschaeren opnieuw af te rekenen met een zware blessure, toen aan de enkel. Die hield hem vier maanden aan de kant.

Hoewel hij bij zijn comeback eind maart cruciale treffers scoorde, waren de perikelen rond zijn contractverlenging gespreksonderwerp nummer één. Die kwam er uiteindelijk half juni, maar voor een piek in Verschaerens prestaties zorgde het vooralsnog niet.

Dit seizoen is hij geen vaste basisspeler bij Anderlecht en dus valt hij momenteel ook naast de kern van Martínez. Maar ter plaatse blijven trappelen? Dat geloven ze in zijn omgeving niet. “Yari heeft vertrouwen. Als hij hard blijft werken, komt die topperiode sowieso terug”, klinkt het. Aan Verschaeren om weer regelmaat in zijn prestaties te krijgen. En te tonen dat hij nog steeds alles heeft voor de absolute top, zoals Kindermans destijds beweerde.

