De race om 25.000 euro is halfweg: hoe dure Anderlecht-flop en goedkope toppers de Gouden 11 beheersten

De ploeg waarmee je halfweg afgetekend aan kop zou staan, is een mix van gevestigde waarden en (grote) verrassingen. Dat Simon Mignolet, Clinton Mata en Hans Vanaken namens Club Brugge goed zouden scoren, wisten de meeste deelnemers wel. Dorian Dessoleil dankt zijn plaats in de verdediging van het elftal vooral aan de sterke competitiestart van Charleroi. Amir Murillo (Anderlecht) is dan weer de man van de regelmaat bij paars-wit. De Panamees miste nog geen minuut en scoorde bovendien al twee keer. Ook topschutter Paul Onuachu kan dankzij zijn 14 goals natuurlijk niet ontbreken.

De verrassingen zitten vooral bij de ‘kleintjes’. Wie vooraf geld had gegeven voor de successen van promovendi Beerschot en OH Leuven, mocht zich nu allicht rijk rekenen. Holzhauser en Tissoudali (Beerschot) en Mercier en Henry (OHL) zijn de verpersoonlijking van die sterke prestaties. Holzhauser is momenteel afgetekend de beste speler van het spel en is straks zelfs een favoriet voor de Gouden Schoen. Het nummer twee, Henry, dingt mee naar de topschutterstitel. Verbluffend. Ilombe Mboyo, al jaren een vaste waarde in de Jupiler Pro League, maakt met zijn acht doelpunten en vier assists bij Kortrijk het gouden elftal van de heenronde compleet.

Dat het niet al goud is wat blinkt - zelfs niet in de Gouden 11 - blijkt ook uit de kostprijzen van de meerderheid van de spelers in het elftal van de heenronde. Zes spelers kosten zelfs maximaal 15 miljoen: Paul Onuachu (15m), Raphael Holzhauser, Thomas Henry en Amir Murillo (14m), Xavier Mercier (13m) en Tarik Tissoudali (12m) zijn ware koopjes. Kwaliteit hoeft dus niet altijd geld te kosten, zoveel is duidelijk.

Het team van de heenronde:

Volledig scherm Het Gouden 11-team van de heenronde. © HLN

Natuurlijk heeft geen enkele speler een ideale ploeg. De kaarten lagen bij de start van de competitie enigszins anders in ons deelnemersveld. De tien meest gekozen spelers voor de eerste speeldag waren de volgende:

1. Dieumerci Mbokani (Antwerp)

2. Michel Vlap (Anderlecht)

3. Hans Vanaken (Club Brugge)

4. Cyriel Dessers (Genk)

5. Simon Mignolet (Club Brugge)

6. Lior Refaelov (Antwerp)

7. Michael Ngadeu (Gent)

8. Simon Deli (Club Brugge)

9. Vadis Odjidja (Gent)

10. Roman Yaremchuk (Gent)

Vandaag is de situatie helemaal door elkaar geschud. De beste speler van het spel is ook de meest gekozen speler. Raphael Holzhauser (Beerschot) wordt op de voet gevolgd door Mbokani en Vanaken. De andere nieuwe namen in de recentste top-10: Dorian Dessoleil, Ryota Morioka, Paul Onuachu, Nicolas Penneteau en Xavier Mercier. Ook hier zijn de goeie prestaties van de ‘kleintjes’ dus zichtbaar.

De grootste miskoop voor velen? Michel Vlap. De Nederlander van Anderlecht werd bijzonder veel gekozen en heeft een prijskaartje van 18 miljoen, maar kon in de heenronde op geen enkel moment die hoge verwachtingen waarmaken. Mede door de weinige speelgelegenheid onder Vincent Kompany behaalde Vlap tot nu toe amper zes punten.

Volledig scherm Michel Vlap leverde heel wat spelers tot nu toe nog maar zes punten op. © Photo News

Goedkope toppers en dure flops

Niet alleen Michel Vlap is voorlopig een bijzonder slechte aankoop in de Gouden 11, er zijn nog ergere gevallen. AA Gent-aanwinst Jordan Botaka leverde, net als Vlap, nog maar zes punten op. Maar voor Botaka moet je wel liefst 20 miljoen neertellen. Hetzelfde verhaal met Club Brugge-spelers Siebe Schrijvers (20 miljoen) en Emmanuel Dennis (21 miljoen). Zij scoorden na 17 speeldagen respectievelijk negen en acht punten. Telkens een serieuze hap in je budget die niet rendeert.

Gelukkig zijn er ook koopjes te doen die wél punten opleveren. De beste van de heenronde? Daan Heymans (Waasland-Beveren) en Hannes Delcroix (Anderlecht). Beide heren zijn met een prijsje van 8 miljoen spotgoedkoop, maar pakten wel al een hoop punten. Heymans heeft zijn 36 punten vooral te danken aan een sensationele competitiestart, waarin hij een tijdje topschutter was. Delcroix werd de laatste maanden dan weer een vaste waarde in de Anderlecht-defensie en hield regelmatig mee de nul. Het leverde hem al 24 punten op.

Volledig scherm Daan Heymans (rechts) viert een van zijn zeven doelpunten. © Photo News

Topschutter populairste transfer

Van wie hadden de Gouden 11-deelnemers het minst een successeizoen verwacht? Met voorsprong topschutter Paul Onuachu. De Nigeriaanse beer van Genk rijgt de doelpunten aan elkaar en daar wilden veel spelers na een tijdje toch mee van profiteren. Onuachu werd al maar liefst 2.805 keer met een transfer binnengehaald. Ter vergelijking: eerste achtervolgers Lukas Nmecha (1.368 keer) en Xavier Mercier (1.257 keer) volgen op ruime afstand.

Aan uitgaande zijde baalden veel spelers van de recordtransfer van Jérémy Doku. De paars-witte diamant moest in 3.162 (!) teams vervangen worden. Ook de zware blessure van Zinho Vanheusden was een streep door de rekening van velen. De aanvoerder van Standard werd 1.426 keer ingeruild. Welke spelers puur om sportieve redenen getransfereerd werden? Antwerps woelwater Didier Lamkel Zé (901 keer) en Genk-spits Cyriel Dessers (833 keer), die de hoge verwachtingen vooralsnog niet kon inlossen.

‘Captain Hans’

Het grootste vertrouwen heeft ons deelnemersveld nog altijd in tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken. De Club-middenvelder werd quasi de hele heenronde het vaakst gekozen als kapitein. Enkel op speeldag 15 werd Raphael Holzhauser als enige vaker de aanvoerdersband toevertrouwd. Alle andere speelrondes stond ‘Captain Hans’ het vaakst garant voor extra punten. Naast Vanaken en Holzhauser zijn ook Mignolet, Mbokani en Vormer populaire aanvoerders.

Volledig scherm Hans Vanaken draagt ook bij Club Brugge - in afwezigheid van Ruud Vormer - de aanvoerdersband. © Photo News

