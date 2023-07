DE PLOEGVOORSTELLING. Wie vertrekt er nog? En is er wel genoeg kwaliteit? Hoe ver staan Racing Genk, Eupen en RWDM?

‘L’Union fait l’argent’: hoe de Brusse­laars in twee seizoenen voor meer dan 60 miljoen euro aan spelers verkochten

‘L’union fait la force’. Of ‘l’Union fait l’argent?’ De transferzomer van de Brusselaars is er alleszins eentje om in te kaderen. De kassa blijft rinkelen in het Dudenpark - de transfer van Boniface afgelopen weekend was met 28 miljoen euro een clubrecord - en er kunnen nóg sterkhouders vertrekken. Over twee seizoenen bekeken staat de teller aan uitgaande transfers intussen op meer dan 60 (!) miljoen. Union heeft zijn succesformule gevonden. Met dank aan onder meer een sterke onderhandelaar.