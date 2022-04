De play-offs anders bekeken: wie pakte de meeste punten na een achterstand? Wie kreeg verrassend genoeg de meeste rode kaarten? Wie heeft de jongste kern?

Belgisch VoetbalDe reguliere competitie in de Jupiler Pro League zit er op en de play-offs gaan vanavond van start. Dus is het tijd om even te kijken welke ploegen en spelers dit seizoen het beste rapport hebben gehaald. Wie haalde de hoogste marktwaardes en wie pakte de meeste punten na een achterstand?

Gouden Stier bij Union

Union maakte dit seizoen de meeste doelpunten, maar dat niet alleen, ze waren ook nog eens de meest efficiënte ploeg in 1A. Les Unionistes puurden dit seizoen 73 doelpunten uit 659 kansen, of anders gezegd 11,8 procent van de doelrijpe kansen die afgewerkt werden. Vooral Gouden Stier Undav viel dit seizoen op. Hij scoorde dit seizoen al 25 keer en gaf ook negen assists. Die cijfers zullen ze bij Brighton & Hove Albion graag zien, want Trossard en co maakten dit seizoen nog maar 29 doelpunten in 32 speeldagen in de Premier League. Reken daar Vanzeir (13 doelpunten), Nielsen (7 doelpunten) en Teuma (6 doelpunten) bij en je weet meteen waarom de leider zo vlot de weg naar het net vond.

Volledig scherm Deniz Undav en Dante Vanzeir © Photo News

Rots in de branding in het Dudenpark

Zoals Rik De Saedeleer het vroeger altijd zei: “Als je een toernooi of competitie wil winnen, heb je twee dingen nodig. Een goede spits en een goede doelman.” Die goede spits, Undav, hebben we daarnet besproken. De goede doelman, Anthony Moris, komen we hier tegen. Met zijn 16 cleansheets is hij de minst gepasseerde doelman van dit reguliere seizoen. We mogen wel zeggen dat de keeper van Union dit seizoen al wel wat punten gepakt heeft met zijn reddingen en klaar is om samen met Union de leidersplaats in onze Jupiler Pro League te verdedigen.

Volledig scherm Anthony Moris © BELGA

Defensieve stabiliteit bij Union, rest van POI en AA Gent in de achtervolging

Ook de beste verdediging moeten we bij de leider van onze competitie gaan zoeken. Met kersvers Rode Duivel Van der Heyden, collega-centrale verdedigers Burgess en Kandouss en het duo Nieuwkoop-Lapoussin op de flanken staat de verdediging van Union als een huis. Met 27 tegendoelpunten blijven ze eerste achtervolger AA Gent nipt voor. De Buffalo’s stonden dit seizoen iets minder stevig op hun benen achteraan en lieten 30 ballen binnen. Van Crombrugge moest zich bij Anderlecht 36 keer omdraaien, Mignolet bij Club Brugge 37 keer. Butez moest dit seizoen bij Antwerp zelfs 38 ballen uit zijn netten halen. Daarmee starten de Antwerpenaars met de zwakste defensie aan de Champions’ play-offs.

Volledig scherm Kapitein Siebe Van Der Heyden viert met ploegmaats Union © BELGA

Genk krijgt de meeste penalty’s, Charleroi minst efficiënt op de stip

KRC Genk heeft dit seizoen de manier gevonden om penaltyfouten bij de tegenstander uit te lokken. De Limburgers konden in totaal negen strafschoppen versieren. Vooral Onuachu trapte de strafschoppen bij Genk. De Gouden Schoen zette zes van de acht penalty’s om in een doelpunt. Ook Théo Bongonda zette nog één strafschop om tegen Beerschot. Charleroi kon slechts één van hun drie penalty’s die ze kregen dit seizoen omzetten.

Volledig scherm Paul Onuachu scoort 6/8 vanop de stip © BELGA

Club Brugge pronkt met de hoogste marktwaardes

Volgens Transfermarkt mag Club Brugge zich dit seizoen de meest waardevolle ploeg noemen. Met Rode Duivel Charles De Ketelaere (30 miljoen) en Noa Lang (22 miljoen) die een plaats heeft in de selectie van de Nederlandse nationale ploeg, horen ze bij de Bruggelingen de kassa rinkelen. Met spelers uit eigen jeugd (Charles De Ketelaere) en gerichte transfers - Noa Lang kwam voor zes miljoen over van Ajax - hebben Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe de schaapjes op het droge bij Club Brugge.

Volledig scherm Noa Lang en Charles De Ketelaere. © Photo news/Belga

KV Mechelen meest Belgisch getinte ploeg, Anderlecht en Antwerp scoren goede punten

De ploeg die dit seizoen de meeste Belgen liet opdraven was KV Mechelen. Daardoor haalden de Mechelaars ook 600.000 euro binnen. Nog een leuk weetje, Malinwa heeft met zeventien Belgen ook de meeste Belgische spelers in de selectie van alle ploegen in de Jupiler Pro League. Anderlecht heeft vijftien Belgen in de rangen, Antwerp veertien.

Volledig scherm KV Mechelen telt de meeste Belgen in de selectie © BELGA

AA Gent en Club beste teams in eigen huis, leider Union primus van de klas buitenshuis

Het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck is deze jaargang in de Jupiler Pro League de beste (of minst slechte) thuisploeg. De Buffalo’s pakten dit seizoen 36 punten op 51. Vooral de zeges tegen Club Brugge (6-1) en OH Leuven (5-0) zijn resultaten die bij de neutrale voetbalsupporter in het oog springen. Ook Club Brugge haalde thuis 36 punten. Met een totaal van 44 punten op verplaatsing zijn de jongens van Felice Mazzu dit jaar het ideale voorbeeld van hoe je op verplaatsing punten moet pakken. Die indrukwekkende reeks buitenshuis in de reguliere competitie willen de spelers van Union ook verderzetten in de Champions’ play-offs.

Volledig scherm Laurent Depoitre en Tarik Tissoudali © Photo News

KV Mechelen haalt beste cijfers na achterstand, Antwerp volgt op tweede plek

KV Mechelen toonden dit seizoen de beste mentale weerbaarheid na een achterstand. De Maneblussers kwamen dit seizoen negentien keer op achterstand, maar haalden toch nog twintig punten (zes zeges en twee gelijke spelen). Vooral de ommekeer thuis tegen Antwerp (3-2) en de comeback thuis tegen Club Brugge (2-1), zijn resultaten waar ze bij Malinwa trots op mogen zijn. Niet toevallig gebeurde dat twee keer in eigen stadion, want met de thuisfans kan KV Mechelen altijd dat tikkeltje meer. Antwerp kwam in vijftien matchen op achterstand, maar kon daar toch nog zestien punten uit puren.

Volledig scherm Schoofs viert de 2-1 tegen Club Brugge © Photo News

Club eist de bal op, Anderlecht met meeste scoringskansen

Club Brugge was in dit reguliere seizoen de ploeg die het meest de bal opeiste. Met 58,6 procent gemiddeld balbezit, was het duidelijk met welke ambitie de Bruggelingen elke wedstrijd startten. De bal opeisen en zo snel mogelijk de tegenstander bij de keel grijpen. In de thuiswedstrijden kwamen de Bruggelingen dit seizoen zelfs aan 60 procent balbezit. Anderlecht haalde dit seizoen een gemiddeld balbezit van 56,4 procent, maar de Brusselaars creëerden daar wel 121(!) doelrijpe kansen mee. Daarmee zijn ze de primus van de klas.

Volledig scherm Club Brugge is de ploeg met het meeste balbezit in onze competitie © Photo News

Club Brugge klokt af op acht rode kartons, Charleroi één rood exemplaar

De ploeg die dit seizoen de meeste rode kaarten pakte, vinden we in Brugge. Niet Cercle, maar wél Club Brugge liet dit seizoen maar liefst 8(!) rode kaarten optekenen. Sporting Charleroi daarentegen, een ploeg die toch bekend staat om haar fysiek spel op het veld, kon dit seizoen het beste rapport voorleggen. De Zebra’s hadden dit seizoen maar één speler die tijdens de match van het veld gestuurd werd. Die rode kaart ging naar hun Iraanse draaischijf Ali Gholizadeh in en tegen AA Gent.

Volledig scherm Ali Gholizadeh viert zijn doelpunt tegen AA Gent © Photo News

Jong geweld bij Charleroi, ervaring bij AA Gent

De jongste selectie van dit reguliere seizoen speelde verrassend genoeg dit seizoen op Mambourg. Met 22,6 jaar gemiddeld gaat Charleroi KV Oostende én Anderlecht net voor. De 31-jarige Ryota Morioka is de oudste speler bij de Zebra’s. Met ervaren spelers als Sven Kums (34), Vadis Odjidja-Ofoe (33) en Sinan Bolat (33), is het geen verrassing dat AA Gent de meest ervaren selectie had. Met een gemiddelde leeftijd van 26,2 jaar hadden de Buffalo’s dit seizoen de meest ervaren selectie in de rangen.

Volledig scherm Charleroi heeft verrassend genoeg de jongste selectie dit seizoen, Gent de meest ervaren © BELGA