De perfecte week voor AA Gent: na stevige zege tegen Eupen springt het over Club Brugge naar vierde plaats

Enter AA Gent in de top vier. De Buffalo’s pakten de scalp van Eupen en springen zo over Club Brugge in het klassement. Ligt de weg naar play-off 1 open?

28 seconden. Meer leek fenomeen Orban niet nodig te hebben om wéér te scoren. Heerlijke voorzet van Hong, de knal van de Nigeriaanse spits vloog via een Eupens been over. Jammer. De toon was wel gezet. AA Gent startte overtuigend. Die verplaatsing naar Istanboel leek niet meer in de benen te zitten. Balbezit, overwicht.

Maar de zoektocht naar openingen bleef lange tijd vruchteloos. Niet zo bij Eupen, dat wél enkele kansen versierde. Een uithaal van Prevljak stierf op de vuisten van Nardi, die even later een afgeweken poging van N’dri uit zijn kooi hield. Knappe reflex van de Fransman.

Volledig scherm © BELGA

De Buffalo’s waren gewaarschuwd: Eupen zou zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Nog eens N’dri trapte voorlangs en in de slotfase van de eerste helft mocht Gassama na een slipper van Samoise alleen af op Nardi. Opnieuw won de Gentse goalie het pleit - hij keepte een vlekkeloze partij. Intussen kopte Orban aan de overkant over - zijn kopspel is z’n grootste werkpunt. Een lobje van Cuypers strandde op de paal. Het was al de vierde keer dit seizoen dat hij het doelhout trof in een competitiematch. Balen voor de Luikenaar.

Maar niet getreurd: nog voor rust mocht hij alsnóg juichen. Samoise met een prima boogballetje richting Orban en de Nigeriaan toonde nu ook zijn klasse als aangever. Hij stuurde spitsbroer Cuypers diep en die tikte de openingstreffer subtiel voorbij Moser: 1-0. Zijn 16de competitiegoal, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Vincent Janssen in de topschutterstand. Hij voetbalde de voorbije weken in de schaduw van Orban, maar Cuypers blijft van cruciaal belang voor de Buffalo’s.

Volledig scherm © BELGA

De ban was gebroken, het moeilijkste achter de rug. AA Gent kon de top vier al ruiken. Net na de pauze leek Cuypers de dubbele voorsprong op het bord te zetten, maar zijn kopbal werd gepareerd. Invaller Odjidja knalde na een flukse dribbel over, Cuypers besloot van dichtbij op Moser.

Een tweede Gents doelpunt hing in de lucht én viel ook. Na een center van Fofana bleef de bal hangen. Orban duwde in de kluts tegen de paal en Davidson werkte in eigen doel binnen: 2-0. Game over. De 3-0 van Okumu op assist van Odjidja, die zich nog eens toonde, was de kers op de taart.

Mooie avond voor de Buffalo’s. Na de kwalificatie voor de kwartfinales van de Conference League, nu de sprong over Club Brugge naar de top vier. Over een perfecte week gesproken.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

