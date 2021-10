De neergang van Holzhauser, van ‘Zilveren Schoen’ tot bankzitter bij Beerschot: "En toch is Rapha niet het probleem”

BeerschotVan ‘Zilveren Schoen’ tot bankzitter bij hekkensluiter Beerschot: in tien maanden is het steil bergaf gegaan met Raphael Holzhauser (28). En toch: als Beerschot zich straks wil redden, gaat men Holzhauser nog goed kunnen gebruiken. “Rapha is niet het probleem”, vindt Kiels clubicoon Patrick Vervoort (56).

In aanloop naar de wedstrijd op Anderlecht had Raphael Holzhauser wat last van de adductoren. Maar daar waar de Oostenrijker vorig seizoen zelfs op één been zou worden opgesteld, moest hij nu om tactische redenen op de bank plaatsnemen. Het was pas de tweede keer dat Holzhauser bij Beerschot op de bank zat, de vorige keer was in oktober 2019. De verwachting is wel dat Holzhauser in de bekermatch van woensdag tegen Francs Borains en al zeker in de zespuntenmatch van zaterdag tegen Seraing zijn plaats in de basiself weer zal innemen.

“Daar ga ik ook van uit”, zegt 32-voudig Rode Duivel en ex-Beerschotter Patrick Vervoort. “Ik vind dat Rapha zondag tijdens zijn invalbeurt prima heeft gereageerd. Die assist op Joren Dom: prachtig, prachtig, prachtig. En ook daarbuiten toonde hij kwaliteit én betrokkenheid bij de situatie. Ik zou dus niet twijfelen om Rapha opnieuw op te stellen. Op het middenveld en in de spits zijn voor mij de voetballende kwaliteiten prioritair en die heeft Rapha natuurlijk.”

Tegelijk is het zo dat de Holzhauser van dit seizoen niet de Holzhauser van vorig seizoen is. Ter vergelijking: een jaar geleden zat de man met de fluwelen linkervoet na twaalf speeldagen aan negen goals en acht assists, nu aan één goal en vier assists. Ter verdediging van Holzhauser: vorig jaar had hij rond deze periode een voet in 52 procent van de Kielse goals, nu in 55 procent. Die statistieken zeggen ook wel iets over de rest van de ploeg.

“Ligt het aan Rapha? Ik denk het niet”, gaat Patrick Vervoort verder. “De kwaliteit van de groep is momenteel gewoon minder. Vorig jaar had Rapha een goede connectie met Tarik Tissoudali en Ryan Sanusi. Die jongens lopen er nu niet bij. En als het moeilijk gaat met de ploeg, lijden de betere spelers daar ook wel eens onder. Je mag van Rapha trouwens niet verwachten dat hij alles alleen gaat oplossen. Als hij zó goed was, zou hij nooit bij Beerschot zijn terecht gekomen.”

Toen Holzhauser drie jaar geleden met zijn toenmalige Zwitserse club Grashoppers Zürich in het degradatiemoeras verzeilde, liep het helemaal fout af. Holzhauser viel gaandeweg uit de gratie, ontbond zijn contract in onderling overleg met de club en zag Grashoppers nadien zakken uit de hoogste klasse.

Ondanks die voorgeschiedenis rekent Patrick Vervoort toch op Holzhauser om Beerschot er straks weer bovenop te helpen: “Als trainer zou ik nu twee dingen doen: een goed gesprek aanknopen met Rapha en hem opnieuw het volste vertrouwen geven als centrale middenvelder, met twee werkers in zijn rug. Zet hem niet in de spits of op de flank waar hij eerder al eens terecht kwam. Rapha loopt de honderd meter in 23 seconden, maar heeft andere kwaliteiten. Geef hem ook duidelijk mee dat hij de ballen niet achteraan moet komen ophalen, maar dat hij hoger op het veld tussen de lijnen moet bewegen. En dan is het maar hopen dat er snel een klik komt met nieuwkomers als Vaca en Caicedo.”

Tot slot heeft Vervoort nog een advies voor Holzhauser zelf. “Ik stel vast dat zijn corners en vrije trappen minder goed aankomen dan vorig jaar. Rapha heeft tegenwoordig wat moeite om voorbij de eerste man te geraken. Geen idee waaraan dat ligt, want ik ben er niet bij op training. Anderzijds kan Rapha’s schitterende traptechniek niet zomaar weg zijn. Het is alleszins een aspect waaraan nu wat extra aandacht zou moeten gaan. Beerschot kan dat wapen meer dan ooit gebruiken.”

