De man die als back-up werd gehaald bij Malinwa, charmeert al 2,5 jaar: “Hoe Rits zijn broek hoog houdt, is grandioos”

RSC Anderlecht Kompany dag voor Oostende: “Verschae­ren vreesde voor veel erger. Hij dacht het EK te moeten missen”

14 december Trekt Anderlecht na zijn sterke match tegen Racing Genk de lijn door? Dinsdagavond (21u) moet paars-wit voorbij KV Oostende, dat na zeges tegen AA Gent en Cercle zelf kan terugblikken op 6 op 6. Vincent Kompany sprak zonet over onder andere over die match, over Yari Verschaeren en de naar de B-kern verwezen Zakaria Bakkali.