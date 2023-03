DE LAATSTE RECHTE LIJN. Wie zakt mee met Seraing? Kortrijk, Eupen, Oostende en Essevee tussen hangen en wurgen

Onze achttien eersteklassers zijn de rode vod gepasseerd. Met een rotvaart duiken ze de laatste rechte lijn in richting het einde van het reguliere seizoen. Op verschillende fronten wordt nog hevig gestreden. Wie pakt het laatste ticket voor de Champions’ play-offs? Wie moet zich tevreden stellen met een plek in de Europe play-offs en wie ontloopt op het nippertje de degradatie? Vandaag de strijd tegen degradatie, met naast het alleen in theorie nog niet gedegradeerde Seraing een strijd tussen KV Kortrijk, Eupen, Oostende en Zulte Waregem voor de twee plaatsen om overleving.

KV Kortrijk (30 punten): Storck lijkt het weer te flikken

Na een knappe 1-0-zege tegen Club Brugge lijkt KV Kortrijk gered. Met nog vier wedstrijden voor de boeg hebben de Kerels een voorsprong van zes punten op KV Oostende en Zulte Waregem. Bernd Storck nam midden november het stokje over van Adnan Custovic en keerde het tij volledig. Voor de komst van de Duitser stond KVK voorlaatste, maar Storck haalde met zijn gekende harde hand de Zuid-West-Vlamingen uit het slop. De Duitse oefenmeester doet zo zijn naam van ‘degradatiespecialist’ alle eer aan. Ook de terugkeer van Abdelkahar Kadri was van levensbelang. De Algerijnse spelmaker viel in de voorbereiding uit met een zware knieblessure en lag zes maanden in de lappenmand. Bij zijn wederoptreden speelde hij meteen de pannen van het dak en dat hoge niveau houdt hij al weken aan. Als KVK zich redt, mogen ze Storck en Kadri gerust een standbeeld geven. (IVDA)

Programma

za 01/04: Cercle Brugge (uit)

za 08/04: Eupen (thuis)

zo 16/04: Antwerp (uit)

zo 23/04: Union (thuis)

Volledig scherm Storck blij na de stuntzege tegen Club Brugge. © Photo News

Eupen (27 punten): Redt kat met negen levens het ook nu weer op streep?

Zes keer op rij overleefde KAS Eupen, de voetbaltrots van Duitstalig België, in de Jupiler Pro League. Telkens eindigden de Oostkantonners tussen de twaalfde en de vijftiende plaats. En dat zou ook dit seizoen wel weer lukken, redeneerden ze Am Kehrweg toen ‘ontsnappingskoning’ Bernd Storck er als coach werd geëngageerd. Maar Storck kreeg de Panda’s nooit uit de gevarenzone en werd eind oktober weggestuurd. Met 11 op 39 deed Edward Still amper beter dan de 12 op 45 van zijn voorganger. De 4 punten die interimaris Kristoffer Andersen tussendoor pakte zouden straks wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Kan Eupen, als een kat met negen levens, het ook nu weer op de streep redden? Tegen Kortrijk (en... Storck) maar vooral Zulte Waregem wordt het “do or die” voor de door blessures geteisterde Panda’s. (LUVM)

Programma:

zo 02/04: Anderlecht (thuis)

za 08/04: KV Kortrijk (uit)

za 15/04: Zulte Waregem (thuis)

zo 23/04: Club Brugge (uit)

Volledig scherm Eupen blij nadat het ultiem een punt wist thuis te houden tegen KV Oostende. © BELGA

KV Oostende (24 punten): Hangen en wurgen

“Elke match is onze laatste kans.” Zo vat verdediger Matej Rodin de druk samen waar KV Oostende mee torst. Dat KVO nog leeft, is dankzij die 3-0-stunt tegen Club Brugge en het onverhoopte punt tegen Eupen in de 97ste minuut met tien man. Alleen kreeg het vertrouwen een tik na het verlies tegen Westerlo in blessuretijd (1-2). Zo moet tegenover Eupen 3 punten én een slechter doelsaldo worden goedgemaakt. De interlandperiode werd benut om de kopjes leeg te maken. Zo kregen de (fitte) spelers vier volle dagen vrij. Coach Thalhammer recupereert Hornby, Barac en Phillips, ook de teruggekeerde spelmaker D’Arpino ging er fysiek op vooruit. Afwachten hoe McGeehan (Noord-Ierland) en Ambrose (Guadeloupe) hun interlands verteerden. Voor Dwomoh (knie) en Katelaris (spierblessure) is het seizoen voorbij. KVO bekampt nog twee toppers, maar ook twee teams die straks allicht zonder inzet spelen. Da’s bij de concurrentie toch nog anders. Áls KVO zich zou redden, zal het met hangen en wurgen geweest zijn. Maar naar ons gevoel valt het dubbeltje straks aan de verkeerde kant. (TVA)

Programma:

za 01/04: Standard (thuis)

zo 09/04: STVV (uit)

za 15/04: OH Leuven (thuis)

zo 23/04: AA Gent (uit)

Volledig scherm McGeehan ontgoocheld na de nederlaag in Westerlo. © BELGA

Zulte Waregem (24 punten): D’Hollander hoopt op Vormer voor mirakel

Zulte Waregem, sinds speeldag 5 op een degradatieplaats, wachtte tot na speeldag 29 voor een trainerswissel als ultiem redmiddel. Frederik D’Hollander, cultheld uit de beginjaren van de fusieclub, startte met het duurbevochten punt van de hoop op Standard. Maar nog altijd heeft Essevee een mirakel nodig om zich te redden. Het moet nog twee ploegen voorbij: winnen in Eupen zal noodzakelijk zijn, maar is niet voldoende. Alle hoop is aan de Gaverbeek gevestigd op de terugkeer van Ruud Vormer. Tot aan diens sleutelbeenbreuk leek het behoud verzekeren slechts een kwestie van tijd, zonder de vista en grinta van de Nederlander gingen zes dure punten verloren in de matchen van de waarheid tegen degradatieconcurrenten. Het kostte de kop van Mbaye Leye. Kan Vormer alsnog het vel van Essevee redden? (LUVM)

Programma:

vrij 31/03: Antwerp FC (thuis)

za 08/04: Charleroi (uit)

za 15/04: AS Eupen (uit)

zo 23/04: Cercle Brugge (thuis)

Volledig scherm Assistent Davy De Fauw met T1 Frederik D’Hollander. © BELGA