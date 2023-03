DE LAATSTE RECHTE LIJN. Vermijdt Anderlecht blamage en speelt het Europe play-offs? Of steekt Charleroi, Cercle, OHL of STVV nog stokken in de wielen?

PORTRET. De buiten­staan­der die zijn gezag laat gelden: bondsvoor­zit­ter Paul Van den Bulck staat op waarden als integri­teit en transparan­tie

De man voor de bus gooien die je eerst in het zadel heeft geholpen: fideel is het niet, maar het is wel wat bondsvoorzitter Paul Van den Bulck met z’n CEO Peter Bossaert deed. Al is dat misschien niet zo raar voor een preses die bij openheid en gezonde praktijken zweert.