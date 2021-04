De ‘killers van de kelder’: ondanks het gebibber en het gebeef onderin gaven zij meer dan hun visitekaartje af

Jupiler Pro LeagueVolgende week staat de laatste speeldag van de Jupiler Pro League op het programma. Dan weten we welke ploeg rechtstreeks zakt en welke club barragewedstrijden speelt tegen de tweede van 1B. Of weten we het vanavond al? Als Moeskroen een punt pakt tegen Antwerp, dan is Waasland-Beveren een vogel voor de kat. Onderin het klassement was het een heel seizoen bibberen en beven, maar enkele spelers gaven hun visitekaartje af en waren van onschatbare waarde voor hun club. Een overzicht.

1) Smail Prevljak (25, KAS Eupen, 13de plaats)

De 25-jarige Bosnische spits scoorde dit seizoen al dertien keer voor de Panda’s. De ex-aanvaller van Red Bull Salzburg zorgde ervoor dat Eupen nooit echt in de problemen kwam en een relatief rustig seizoen kende. Ook vorig seizoen was hij al actief Am Kehrweg, maar dan nog als huurling. Hij kwam toen over in januari en scoorde vier keer. Eupen zag zijn talent en trok de portemonnee open. Het betaalde maar liefst twee miljoen euro aan Salzburg, maar kreeg dertien doelpunten en een rustig seizoen terug. Of Eupen de 1,87 meter lange spits kan houden is nog maar de vraag.

Volledig scherm Smail Prevljak. © Photo News

2) Faïz Selemani (27, KV Kortrijk, 14de plaats)

KV Kortrijk kende een lastig seizoen en was pas gisteren na de overwinning tegen Waasland-Beveren helemaal zeker van een verlengd verblijf in 1A. Faïz Selemani scoorde gisterennamiddag twee keer voor de Kerels en zit zo aan zeven goals en vijf assists in 29 optredens. De in Marseille geboren dribbelkont kwam vorig seizoen over van Union, maar pas dit seizoen kon hij helemaal zijn stempel drukken. Kan Selelmani nog een stap hogerop maken? Het antwoord is ja, maar dan zal hij nog net iets consistenter moeten worden. Zijn cijfers zijn knap, maar ze kunnen nog beter. Selemani is een lust voor het oog, maar maakt vaak nog de verkeerde beslissing.

Volledig scherm Faiz Selemani. © Photo News

3) Yuma Suzuki (24, Sint-Truiden, 15de plaats)

Ook STVV had een seizoen om snel te vergeten, maar gelukkig was er de Japanse goalgetter Yuma Suzuki. De Japanner scoorde maar liefst zeventien goals in 33 matchen en had daarmee een heel belangrijk aandeel in de redding van zijn ploeg. De Kanaries verloren afgelopen weekend met zware 4-0 cijfers de derby tegen Racing Genk, maar degradatiestress is er niet meer. Dankzij een 2-4 zege tegen Waasland-Beveren in de week, zijn ze gered. “Waar ik heen trek, weet ik nog niet. Ik droom alleszins van het allerhoogste: spelen in de Champions League en veel scoren in één van de grote Europese competities, bij voorkeur de Serie A”, liet Suzuki optekenen in een interview met onze krant.

Volledig scherm Yuma Suzuki. © Photo News

4) Ike Ugbo (22, Cercle Brugge, 16de plaats)

De huurling van Chelsea was van onschatbare waarde voor de vereniging. Hij liet vijftien keer de netten trillen in 31 matchen in de Jupiler Pro League en scoorde ook tegen Oostende in de Beker van België. Afgelopen weekend schoot hij nog maar eens twee ballen tegen de touwen. Cercle begon heel sterk aan het seizoen en leek nooit in de problemen te komen, maar dan volgde een ontstellend zwakke reeks waardoor ze toch nog in de gevarenzone kwamen. Yves Vanderhaeghe trok de scheve situatie samen met Ugbo en de ijzersterke verdediger Strahinja Pavlović recht en is mits een mirakel gered. Cercle heeft een aankoopoptie van vijf miljoen op Ugbo, maar de Brit weet nog niet of hij volgend seizoen voor de vereniging uitkomt.

Volledig scherm Ike Ugbo. © Photo News

5) Nuno Da Costa (30, Royal Excel Mouscron, 17de plaats)

Moeskroen kende een teleurstellend seizoen en heeft naast sportieve problemen ook weer moeilijkheden om hun licentie te behalen. Nuno Da Costa was samen met doelman Hervé Koffi een van de lichtpuntjes bij les Hurlus. In 24 matchen scoorde hij zes keer. De in Kaapverdië geboren en getogen aanvaller viel meteen op met zijn technische bagage en uitstekende traptechniek. Kan Nuno Da Costa, Moeskroen in eerste klasse houden? Met nog Antwerp en Club Brugge op het programma wacht hen een loodzwaar tweeluik. Als ze voorlaatste kunnen blijven, wachten barragewedstrijden tegen Seraing. Nuno Da Costa time?

Volledig scherm Nuno Da Costa. © BELGA

6) Michael Frey (26, Waasland-Beveren, 18de plaats)

Gelukkig heeft Waasland-Beveren, Michael Frey nog. De 26-jarige Zwitserse spits liet in 26 matchen, twaalf keer de netten trillen. Afgelopen weekend scoorde hij nog een hattrick tegen KV Kortrijk, maar het mocht niet baten. De Waaslanders verloren in extremis nog met 3-4. Een nieuwe mokerslag. Waasland-Beveren moet hopen dat Moeskroen vanavond geen punt pakt tegen Antwerp, anders is rechtstreekse degradatie een feit. Frey wordt gehuurd van de Turkse topploeg Fenerbahce en lijkt niet te staan springen voor een verlengd verblijf bij Waasland-Beveren als ze degraderen.

Volledig scherm Michael Frey. © Photo News