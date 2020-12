De jeugd die het moet doen voor Anderlecht: Thomas Buffel over de ontwikkeling van de jonge as van paars-wit

AnderlechtOok Anderlecht heeft een drieling. Als in: drie jeugdproducten die een cruciale rol hebben in de as van de ploeg. Zonder verrassingen rekent RSCA ook in de topper tegen Genk vrijdag op Hannes Delcroix (21), Albert Sambi Lokonga (21) en Yari Verschaeren (19). Thomas Buffel, assistent bij de Jonge Duivels, over de ontwikkeling en werkpunten van het trio.

Hannes Delcroix: “Slimme keuze om naar Nederland te gaan”

Op de eerste speeldag zat hij nog op de bank in Mechelen, de vier matchen erna haalde hij het wedstrijdblad zelfs niet. Maar tussen midden oktober en vorige vrijdag stond Hannes Delcroix wel zeven keer na elkaar in de basis. Én tussendoor debuteerde hij ook nog eens als Rode Duivel.

Het gaat snel voor Delcroix. Dat is opvallend, want na zijn terugkeer van een uitleenbeurt aan RKC stond hij niet bepaald bovenaan de pikorde der centrale verdedigers bij paars-wit. “Als een jeugdproduct van Anderlecht andere oorden opzoekt om door te breken, dan zijn er sowieso twijfels”, zegt Thomas Buffel. “De club geeft sowieso veel kansen aan jonge spelers. Als iemand dan naar een kleinere club in Nederland trekt, is het wel logisch dat er wenkbrauwen worden gefronst. Maar ’t was een goeie keuze.”

Volgens Buffel speelde Delcroix zich vorig seizoen al in de kijker van de nationale U21. “Hij kende een stabiel seizoen in Nederland. Hannes is daar ontbolsterd en dan stap je toch op een andere manier die kleedkamer van Anderlecht binnen. Hij heeft zijn kans afgewacht en gegrepen.”

Dat Delcroix linksvoetig is, is een troef, volgens Buffel. “Hij staat altijd goed ingedraaid om de back in te spelen en zo versnel je het spel. En wat ik ook een echte meerwaarde vind: hij verdedigt vooruit en zakt niet in. Zo verovert hij veel ballen. Natuurlijk heeft Hannes nog een hele weg af te leggen. Maar met Kompany heeft hij de ideale leermeester.”

Albert Sambi Lokonga: “Hij verstopt zich nooit – ook zo dwing je respect af”

Geen speler bij Anderlecht die zo beroert als Albert Sambi Lokonga. Iederéén heeft wel een mening over de middenvelder klaar. De fans zijn gek op z’n flair en lef, terwijl het volgens volgers gezien zijn talent “soms wel wat meer” mag zijn.

Na een moeilijk seizoensbegin kon Sambi z’n niveau in elk geval opkrikken. En op zijn manier probeert hij Anderlecht in deze moeilijke periode ook wel bij de hand te nemen. Dat wordt ook van hem verwacht – door de blessure van Hendrik Van Crombrugge droeg hij de voorbije matchen de aanvoerdersband.

“Al is Sambi wel niet het type dat plots non-stop gaat staan brullen of gaat mekkeren tegen de scheidsrechter”, nuanceert Buffel. “Hij is vooral assertief in zijn manier van voetballen en zal zich nooit verstoppen. Ook zo dwing je respect af. Hij wil zo veel mogelijk de bal voelen.”

Bij Sambi is wel de eeuwige vraag: op welke positie komt hij het best tot zijn recht? Volgens zijn ex-coach Emilio Ferrera is dat voor de verdediging, volgens Buffel net iets hoger. Als ‘8’. “Hoger gaat hij iets meer rendement halen. Sambi komt graag in de box en scoort eigenlijk relatief makkelijk. Misschien legt hij als verdedigende middenvelder ook nog iets te veel risico in zijn spel op dit moment.”

Onder meer daarom denkt Buffel dat een selectie voor de Rode Duivels nog “vrij ver” is voor Sambi. “De concurrentie in het middenveld is enorm. Je moet je onderscheiden – zodat ze niet meer om je heen kunnen. Youri Tielemans is een mooi voorbeeld.”

Yari Verschaeren: “Een utopie dat hij elke week de ploeg kan doen draaien”

Vorig weekend in Waregem mocht Yari Verschaeren nog eens in het centrum starten, in de rug van Lukas Nmecha. Daar voelt de Rode Duivel zich ook het best. Meer dan op de flank – waar hij dit seizoen al het vaakst speelde.

“Op de zijkant worden zijn mogelijkheden wat beperkt. Yari is een speler die de vrije ruimtes moet kunnen opzoeken”, vindt Buffel. “Tegelijk wordt er in het moderne topvoetbal steeds minder met een zuivere ‘10’ gespeeld. Veel gevaar komt van de flanken of via infiltrerende middenvelders. Er zijn dus wel opties.”

Voor hun ontwikkeling is het goed dat jongeren als Verschaeren niet worden vastgepind op één positie, vindt Buffel. “Dat geldt ook voor Charles De Ketelaere bij Brugge. Zo leren ze wat elke rol inhoudt en kweek je ook respect voor je ploegmaats. Maar op termijn moet je wel uitzoeken welke rol je het beste ligt. Pas als je daarin excelleert, val je echt op.”

Voor Verschaeren predikt Buffel vooral geduld – dat heeft Anderlecht ook met hem. “Op zijn zestiende werd hij al voor de leeuwen gegooid. Iedereen denkt dan dat je vertrokken bent, maar zo werkt het niet. Zeker niet bij een topclub die zoekt, zoals Anderlecht. Hij is nu nog altijd maar 19, hé. Dan verdien je tijd. Het is utopisch om te denken dat hij nú al elke week de ploeg kan doen draaien.”

