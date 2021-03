De grote Brugge-show en Gents record: deze spelers kleurden de voorbije tien Gouden 11-speeldagen

Dertig speeldagen ver in de Jupiler Pro League, tijd voor een nieuwe Gouden 11-round-up . Club Brugge stevent nu al op de titel af, Paul Onuachu is nog steeds topschutter en de strijd om play-off 1 is bijzonder spannend. Maar welke ploegen en spelers kleurden de voorbije tien speelrondes?

Geen mens die de troon van Simon Mignolet bedreigt. De Brugse goalie was ook de afgelopen tien speelrondes met voorsprong de best scorende doelman in het spel. Club won zijn acht matchen (het heeft nog twee inhaalwedstrijden tegoed, red.), Mignolet hield vier keer de nul. Zelfs met twee wedstrijden minder torent Mignolet boven de concurrentie uit. Voor wie nog twijfelt welke doelman een garantie op consistente prestaties zou kunnen zijn: Simon Mignolet is de enige juiste keuze. Hij is zelfs de beste scorende Bruggeling én de vierde beste speler in het spel. Zo steekt hij menig doelpuntenmaker de loef af. Ronduit verbluffend. ‘The best of the rest’ in doel waren de afgelopen tien matchen Yannick Thoelen (KV Mechelen) en Sinan Bolat (AA Gent). Beide heren hielden vijf keer de nul en zagen hun team regelmatig winnen. Dan maak je in de Gouden 11 al snel het verschil met de wisselvallige tegenstand.

De top-3 doelmannen van speeldag 21 tot 30:

1. Simon Mignolet (Club Brugge) - 35 punten

2. Yannick Thoelen (KV Mechelen) - 25 punten

3. Sinan Bolat (AA Gent) - 25 punten

Volledig scherm Simon Mignolet. © Photo News

De Brugse dominantie komt het sterkst tot uiting in het verdedigende compartiment. De volledige top-3 van de afgelopen tien wedstrijden kleurt blauw-zwart. Eenzaam aan de top. Het zijn uiteraard de drie vaste waarden achterin - Mata, Mechele en Kossounou - die bovenaan staan. Mata en Mechele doen het nog net iets beter door nauwelijks minuten te missen, doelpunt(en) te scoren en een lage kaartenlast. Om het gigantische verschil nog extra te duiden: de eerstvolgende verdedigers in het rijtje zijn Milad Mohammadi (AA Gent, 27 punten) en Hannes Delcroix (Anderlecht, 26 punten). Club duldt geen tegenstand achterin.

De top-3 verdedigers van speeldag 21 tot 30:

1. Clinton Mata (Club Brugge) - 43 punten

2. Brandon Mechele (Club Brugge) - 43 punten

3. Odilon Kossounou (Club Brugge) - 40 punten

Volledig scherm Clinton Mata en Brandon Mechele. © Photo News

Ook op het middenveld is het Club Brugge dat hoge toppen scheert. Sensatie Noa Lang was met vijf goals en drie assists (opnieuw) met voorsprong de beste middenvelder van het spel in de voorbije periode. Zelfs een coronabesmetting zorgde niet voor een comeback van de tegenstand. Meer zelfs: het nummer twee is een landgenoot en ploegmaat. Ruud Vormer speelde nagenoeg alles en krikte zijn statistieken met twee goals en twee assists ook op. Vervolledigen de top-3 op het middenveld: Beerschotse constante Raphael Holzhauser én Antwerpse verloren zoon Didier Lamkel Zé. In het begin van het seizoen werd de Kameroener massaal geweerd uit de Gouden 11-teams, vandaag is hij weer ‘hot’ en is hij elke speeldag bij de meest getransfereerde spelers. ‘t Kan verkeren.

De top-3 middenvelders van speeldag 21 tot 30:

1. Noa Lang (Club Brugge) - 43 punten

2. Ruud Vormer (Club Brugge) - 36 punten

3. Raphael Holzhauser (Beerschot) & Didier Lamkel Zé (Antwerp) - 33 punten

Volledig scherm Didier Lamkel Zé. © BELGA

Verrassing voorin: géén aanvaller van Club Brugge die de meeste punten sprokkelde tussen speeldag 21 en 30. Het is Gianni Bruno, topschutter van Zulte Waregem, die Club-nieuwkomer Bas Dost op de tweede plaats houdt. Niet onlogisch: Bruno scoorde liefst negen doelpunten in zijn laatste tien matchen. Daarmee deed de spits zelfs de hoop op play-off 1 heel even opflakkeren in het Regenboogstadion. Genoeg om met voorsprong de meest gegeerde spits van het moment te zijn bij de Gouden 11. Wakkeren de hoop op play-off 1 ook aan bij hun club: Makhtar Gueye en Fashion Sakala bij KV Oostende. Op het veld staan ze broederlijk naast elkaar en verdelen ze de doelpunten, in de scores van het spel is dat niet anders.

De top-3 aanvallers van speeldag 21 tot 30:

1. Gianni Bruno (Zulte Waregem) - 44 punten

2. Bas Dost (Club Brugge) - 35 punten

3. Makhtar Gueye & Fashion Sakala (KV Oostende) - 34 punten

Volledig scherm Gianni Bruno. © Photo News

Onuachu nog steeds bovenaan

Baseer jij je ploeg liever op het totaalplaatje na dertig wedstrijden? Dan zijn er toch enkele opmerkelijke verschillen met de momentopnames hierboven. Ondanks een iets minder doelpuntrijke periode is Paul Onuachu nog steeds de hoogst scorende speler van het spel. Al is het gat met Holzhauser opnieuw wat kleiner geworden. De twee hebben een ruime voorsprong op Henry, Mignolet en Mata, die door hun hoge puntenoogst van de afgelopen tien matchen wel een sprongetje maken.

In vergelijking met de top-10 na twintig matchen zijn er vandaag vier nieuwe gezichten. Vanaken, Bongonda, Diatta en Mboyo hebben plaatsgemaakt voor Bruno, Kossounou, Mechele en Lang. Het maakt van Club Brugge nog meer de absolute hofleverancier van de Gouden 11.

De volledige top-10 na dertig speeldagen:

Volledig scherm De top-10 na dertig speeldagen. © rv

Record voor Yaremchuk

Het leek een grens die niet te doorbreken was. Geen enkele speler in onze competitie slaagde erin om op één speeldag meer dan twaalf punten te behalen. Caufriez, Juklerød, Onuachu, Henry en Yaremchuk. Allen beten ze er hun tanden op stuk. Tot speeldag 28, wanneer opnieuw Roman Yaremchuk de grote man is voor AA Gent tegen Moeskroen. Drie goals en één assist, goed voor een 4-0-zege én een topscore van veertien (!) punten. Behoudt Yaremchuk zijn record tot het einde van het seizoen? Eén ding is zeker: wie de Oekraïner nog voorbij wil, zal meer dan een knalprestatie moeten afleveren.

Volledig scherm Roman Yaremchuk scoorde tegen Moeskroen drie goals en gaf een assist. © BELGA

Schlemiel Penneteau

Bij de start van het seizoen bij de populairste doelmannen in het spel. Bij de eerste round-up zelfs de doelman met het meeste punten. Dat waren de hoogdagen. Vandaag liggen de kaarten helemaal anders voor Nicolas Penneteau (Charleroi). Na een korte periode als bankzitter leek de Fransman zijn plaats onder de lat weer herwonnen te hebben. Maar de tegengoals vlogen Penneteau en zijn ploegmaats om de oren. Wie dacht met Penneteau een betrouwbare doelman in zijn Gouden 11 te hebben, kwam bedrogen uit. Drie tegengoals tegen Anderlecht en Standard én een rechtstreekse rode kaart in Luik. Dan is de rekening van -7 punten de voorbije tien rondes snel gemaakt. Intussen verwarmt Penneteau alweer weken de bank op Mambourg.

Volledig scherm Nicolas Penneteau krijgt een rode kaart op het veld van Standard. © Photo News

