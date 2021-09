De Gouden 11-ploeg van VTM Nieuws-sportanker Lies Vandenberghe: “Vanaken heeft zich bewezen bij de Rode Duivels”

De Gouden 11 van Lies Vandenberghe: 3-4-3

“Hans Vanaken speelde gisteren - net als tegen Estland - een schitterende partij met de Rode Duivels”, aldus Vandenberghe. “De middenvelder van Club Brugge is dan ook de grote man in mijn ploeg. Hij wordt mijn kapitein. Ik heb nog zeven andere landgenoten gekozen. Mijn elf spelers zijn stuk voor stuk namen waar je op kan rekenen. Vanzeir en Bongonda maken met zekerheid meer dan tien goals dit seizoen. Ik zie ze zelfs richting de twintig sluipen. Heynen, Refaelov en Odjidja zijn drie middenvelders met veel diepgang. Ze zullen me extra punten opleveren met doelpunten en assists. Van Hoedt, De Laet en Castro-Montes verwacht ik dat ze regelmatig de nul zullen houden en af en toe eens zullen toeslaan. Vooral Castro-Montes kan mij - met zijn rushes op de rechterflank - bekoren. Last but not least, heb ik nog Simon Mignolet toegevoegd. De ex-goalie van Liverpool is immens betrouwbaar en is een puntenpakker.”