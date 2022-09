De Gouden 11 gaat vandaag officieel van start: neem deel en maak kans op de hoofdprijs van 10.000 euro

Kan Club Brugge opnieuw aan het langste eind trekken of krijgen we dit jaar een nieuwe landskampioen? Het belooft zonder twijfel een fantastisch voetbalseizoen te worden. Zowel Antwerp als Genk zijn goed uit de startblokken geschoten.

Met de Gouden 11 kun je zelf een voetbalploeg samenstellen en zo kans maken op mooie prijzen. De winnaar van de Gouden 11 wint 10.000 euro, de tweede 3.000 euro. Er zijn prijzen voorzien tot en met de 100ste plaats. Je kan onder meer een televisie of een robotstofzuiger in de wacht slepen.

Ook voor de speeldagwinnaars zijn er prijzen voorzien. Scoort jouw ploeg dus het best op een bepaalde speeldag, maar bak je er de rest van het seizoen weinig van, kun je alsnog een prijs winnen.

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 2: Begin na te denken over jouw ideale ploeg, waarmee je denkt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet 15 spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers van dezelfde ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3: Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4: Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat 9,99 euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.