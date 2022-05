De gemiste kansen tegen Antwerp, de gemiste strafschop van Vanzeir en de rode kaart van Machida: zo zag Union Club alsnog terugkeren

Belgisch voetbal Einde seizoen voor Benito Raman door enkelbles­su­re

Benito Raman komt dit seizoen niet meer in actie. De spits liep op de afsluitende training voor het duel met Antwerp een scheurtje op in de enkelligamenten. De spits moet niet geopereerd worden, maar is wel zeker enkele weken buiten strijd. Ook Mario Stroeykens is licht geblesseerd en ontbrak daarom tegen de Great Old. De club onderhandelt met Stroeykens over een contractverlenging, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Zijn huidige verbintenis loopt af in 2023. Door de afwezigheid van Raman en Stroeykens was er nog eens een plekje in de (ruime) selectie voor Antoine Colassin.

12 mei