De financiële situatie van alle 1A-clubs doorgelicht: Anderlecht betaalde bijna 1 miljoen euro per punt, ook Standard véél te genereus

Jupiler Pro League Penalty of niet? Deze lichte duw op Sobol zette Club Brugge op weg naar de zege, Vanaken: “Ik zou nooit gefloten hebben”

4 april De penaltyfase in de wedstrijd tussen Kortrijk en Club Brugge is op z'n zachtst gezegd discutabel. Na een licht duwtje van Derijck op Sobol wees scheidsrechter Jasper Vergoote resoluut naar de stip. Ook de VAR greep niet in, en dus mocht Hans Vanaken er 1-2 van maken, ook de eindstand. Vanaken zelf had niet de minste moeite om toe te geven dat Club een wel erg goedkope penalty kreeg. “Ik zou nooit gefloten hebben.”