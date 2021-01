De ervaring, het palmares en talent-ontwikkelaar: waarom onze topclubs altijd bij Vercauteren uitkomen

Antwerp is lang niet de enige hoor. Alleen bij Club Brugge is zijn naam de voorbije seizoenen niet geciteerd. Bij alle andere Belgische topclubs staat Frank Vercauteren steevast op de shortlist. Sinds Vercauteren vorige zomer bij Anderlecht de scepter verplicht aan Vincent Kompany moest doorgeven stond zijn naam op het lijstje van zowel AA Gent als Racing Genk. De Buffalo’s dachten aan Vercauteren om de ontslagen Jess Thorup op te volgen. Er was een gesprek tussen beide partijen, maar uiteindelijk koos De Witte voor Bölöni.

Ook Racing Genk toonde interesse in een reünie met hun vroegere succescoach. In 2011 bezorgde Vercauteren Genk de landstitel en kneedde hij mee jonge talenten als Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Voor hen was de periode onder Vercauteren een ‘stepping stone’ naar een grote Europese competitie. Vercauteren is niet bang om met talentvolle jongeren aan de slag te gaan. Een belangrijke troef in de ogen van Belgische topclubs. Opleidingsclubs die teren op de transferinkomsten van hun grootste talenten. Privéredenen stonden een nieuwe samenwerking met Genk eind september in de weg.

Volledig scherm Frank Vercauteren. © BELGA

Het hoeft niet te verbazen dat clubs niet bang zijn om Vercauteren aan te zoeken om ergens midden in het seizoen in te stappen. Hij kent de competitie door en door én Vercauteren kan snel ergens iets neerzetten. Organisatie mét de accenten op mooi en verzorgd voetbal. Precies ook de reden waarom Standard hem hoog op het lijstje had staan.

Alexandre Grosjean, algemeen directeur bij Standard, gaf deze middag aan met Vercauteren te hebben gepraat in hun zoektocht naar een opvolger voor Philippe Montanier. Om er meteen aan toe te voegen dat Vercauteren niet over het juiste ‘DNA’ beschikte om trainer te worden bij de Rouches. Al is Vercauteren natuurlijk ook niet de goedkoopste oplossing. Ervaring én palmares hebben nu éénmaal hun prijs, dat blijkt voor Paul Gheysens en de Great Old duidelijk géén struikelblok.

Volledig scherm © BELGA