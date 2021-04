De duizelingwekkende val van Charleroi: “De ploeg die zwierig het begin van de competitie domineerde, is onherkenbaar”

Karim Belhocine kon een oppeppertje best gebruiken, na de dertiende en bovendien zwaarste nederlaag van het seizoen. Zijn analyse: “0-0 op Gent is al ingewikkeld. Moet je niet vragen hoe moeilijk het wordt als het na acht minuten 2-0 staat. Ik heb geen verklaring voor de manier waarop we aan de wedstrijd begonnen. De voorbereiding is goed verlopen en toen we de kleedkamer verlieten, leek iedereen bij de zaak. En toch liep het mis. Het is niet de eerste keer dat we slecht beginnen, maar deze keer was onze start erbarmelijk en tijdens het verdere verloop van de eerste helft kwamen we er nauwelijks aan te pas. Na de rust hebben we ons herpakt. Ik zag en hoorde dat Hein zich druk maakte. ‘Goed zo’, dacht ik. Een bewijs dat ons hertekend plan functioneerde. We oefenden druk uit, dwongen doelkansen af en scoorden twee keer. Of beter: de bal ging twee keer over de doellijn. Of die doelpunten terecht of niet werden afgekeurd, daar ga ik me niet over uitspreken, maar het had dus 2-1 kunnen worden en dan zou er meteen weer match zijn geweest. Dat de verliescijfers uiteindelijk hoog opliepen, heeft te maken met ons wanhoopsoffensief en de ruimte die we daarbij in de rug weggaven. Maar, bon, Gent heeft verdiend gewonnen.”