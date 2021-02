De duidelijke boodschap van Mehdi Bayat aan staf en spelers van Charleroi: “Niet bij de eerste vier zou een mislukking zijn”

Mehdi Bayat mist zijn passages in de mixed-zone na een thuiswedstrijd. Om daaraan de verhelpen, nodigde hij de pers uit voor een uitvoerige babbel. Onze recorder wees 47 minuten aan toen hij afscheid nam. Een beknopt verslag: “Sportief doet de club het niet goed. Het enige positieve is dat niemand, uitgezonderd Club Brugge, er beter aan toe is. Ondanks de 5 op 24 na de jaarwisseling bedraagt onze achterstand op de derde plaats nog altijd maar vier punten. En dat met een match minder gespeeld. Je houdt het niet voor mogelijk.”

“Na Waasland-Beveren was ik behoorlijk kwaad. We waren er weer in geslaagd de tegenstander opnieuw in de wedstrijd te helpen. Dat heb ik de spelers en de staf maandag duidelijk gemaakt. Of Karim (Belhocine, red.) moet vrezen voor zijn job? Mijn oom Abbas was een veelverbruiker van coaches. Zo ben ik niet. Evalueren, doe ik op het einde van het seizoen. Ik leef midden de groep. Mocht ik vaststellen dat zijn greep ontrafelt, dan zou ik ingrijpen. Dat is niet nodig. Er zit geen vaste noot in de harmonie tussen de spelers en de coach, hoewel Karim nu meer dan vorig jaar voor moeilijke keuzes wordt gesteld.”

“Alle posities zijn op z’n minst dubbel bezet. Anders dan vroeger kozen we tijdens de transferperiodes voor vaste waarden, omdat we het ons financieel kunnen permitteren. De loonlast was nooit eerder zo hoog en de concurrentie is dermate toegenomen dat Rezaei en Berahino vorige zaterdag niet eens tot de wedstrijdkern behoorden. Karim moet het via de social media ontgelden. Hij is niet de enige. Collega’s met een veel grotere naam ontsnappen er niet aan. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat de fans niet toegelaten zijn. Hen rest alleen dat platform als vat vol emoties om uiting te geven aan hun gevoelens. En waarom zijn ze niet tevreden en jagen ze ons op? Omdat ze de lat terecht een flink stuk hoger hebben gelegd. Als je de vorige campagne hebt afgesloten op de derde plaats met uitzicht op de tweede, kan je geen genoegen nemen met de elfde. Ik ook niet. Ik ijver niet langer voor het behoud van de club in 1A — dat is verleden tijd. Ik viseer de G5. Niet bij de eerste vier eindigen, zou een mislukking zijn. Om dat te vermijden is er maar één middel: winnen, winnen, winnen.”

