De Condé: “Er liggen twee mogelijke scenario’s voor opvolging Van den Brom op tafel”

“Dat maakt deze beslissing des te moeilijker. Anderzijds is dit topsport en moeten we naar de feiten kijken. Met de kwaliteiten die wij hebben slagen wij er dit seizoen niet in om een resultaat bijeen te voetballen en dat stralen we ook niet uit. John is geen ‘bleu’ in het vak, dit strookt niet met de ambities van de club die we voor het seizoen samen hebben uitgesproken.” Wat de opvolging van Van den Brom betreft liggen er twee scenario’s op tafel. “Ofwel gaan we door met de combinatie van Glen Riddersholm en Domenico Olivieri of wel kiezen we toch voor een nieuwe T1. Welke piste het wordt, wordt in de komende dagen afgeklopt. Op dit moment heb ik nog niet met kandidaat opvolgers gesproken, maar dat zal de komende 72 uur wel gebeuren.”