De buit is binnen: RSCA Women kronen zich voor de vijfde keer op rij tot landskampioen

Belgisch voetbalHet Bayern of PSG van het Belgische vrouwenvoetbal. RSCA Women verzekerde zich van de vijfde landstitel op rij na een nipte overwinning op OH Leuven. Volgende maand kunnen Tessa Wullaert en haar ploeggenotes ook de beker pakken.

Anderlecht had aan een punt genoeg om de titel binnen te halen. Zó vanzelfsprekend op het veld van OHL was dat niet. In de reguliere competitie verloor paars-wit twee keer van de Leuvense dames, die tot vanavond de enige overgebleven titelconcurrent waren.

Van enige druk leek Anderlecht echter geen last te hebben. Al na een kwartier had het zicht op een titelfeestje. Nadat Tessa Wullaert in de openingsfase nog nipt voorlangs besloot, trof Vatafu wel raak met een afstandsschot (0-1). Ook Marc Coucke en Wouter Vandenhaute, aandachtige toeschouwers op de tribune, zagen dat het goed was. RSCA was de betere ploeg in de eerste helft, maar OHL prikte enkele keren scherp tegen. Zo moest Odeurs redding brengen op een schot van Johnsson-Haahr.

Na de pauze lag het tempo een stuk lager. Een moedig OHL dreigde nog met onder andere een kopbal van Cranshoff op de paal, aan de overkant zag Wullaert een schot rakelings naast gaan. Moet gezegd: haar beste 90 minuten kende ze niet. Het ontbrak haar aan een tikje geluk in de afwerking.

Maar dat zal haar worst wezen. Anderlecht gaf de voorsprong niet meer uit handen en de titel was binnen. Missie geslaagd, de champagne mocht ontkurkt.

Volledig scherm © BELGA

Een verdiende titel is het op basis van hun sterke play-offs, waarin het afstand nam van OH Leuven. De vijfde op rij ook - zou het de paars-witte dames nog kippenvel bezorgen?

Eén ding is zeker: Anderlecht heeft de titel grotendeels te danken aan Wullaert.

Zij kan dit seizoen opnieuw onwaarschijnlijke statistieken voorleggen - verbaast het u nog? De frontlady van RSCA en de Red Flames heeft 34 doelpunten en 16 assists achter haar naam. Ze speelde in alle 25 competitiewedstrijden, waarvan ze er 24 in de basis stond. Steunpilaar.

Is ze dat volgend seizoen ook nog in Anderlecht? Time will tell. Wullaert kan rekenen op buitenlandse interesse, maar RSCA wil haar langer houden.

Wie er na dit seizoen sowieso vertrekt, is Johan Walem. “Ik heb een mooie tijd beleefd als coach van de vrouwenploeg”, zei hij eerder over z’n exit. “Het was een nieuwe ervaring voor mij en ik heb er veel van geleerd.” Walem neemt dus al zeker afscheid met de titel. Op 14 mei gaat Anderlecht ook op zoek naar de beker in de finale tegen Standard. De dubbel ligt voor het grijpen.

Volledig scherm © BELGA