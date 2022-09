De 5 sterkhouders in de Jupiler Pro League volgens VTM Nieuws-journalist Jarno Bertho

Simon Mignolet (Club Brugge, 20 miljoen euro)

“Heeft dit seizoen, op Marko Ilic van KV Kortrijk na, de meeste reddingen verricht tot dusver. Waaronder in bijna elke wedstrijd wel één cruciale - en dan rekenen we de wedstrijd tegen Porto niet eens mee. Dat Club Brugge bovenin meedraait, had zonder Mignolet perfect anders kunnen zijn. Wie hem van de Gouden Schoen wil houden, heeft nog anderhalve maand competitievoetbal de tijd. Heeft Club kampioen gemaakt en gaat profiteren van het feit dat er in de heenronde niemand uitblonk.”

Volledig scherm Simon Mignolet. © BELGA

Toby Alderweireld (Antwerp, 26 miljoen euro)

“Geen enkele verdediger in eerste klasse kan de assist geven die Toby Alderweireld gaf op Michael Frey tegen KV Mechelen. Wesley Hoedt zou dat moeten kunnen, maar de vormcurve van de Nederlander gaat tegenwoordig neerwaarts. Los van de crosspasses van Alderweireld, is hij gewoon een aanwinst voor onze competitie en voor Antwerp. Defensief sterk - coachend eveneens - én offensief de laatste weken ook al een paar keer een wedstrijd opengebroken. Of beter: opengekopt.”

Bekijk hier op 1:30 de knappe voorzet van Alderweireld op Frey tegen Mechelen:

Volledig scherm Toby Alderweireld. © BELGA

Maxim De Cuyper (Westerlo, 13 miljoen euro)

“Een beetje de ontdekking van het moment. De beste man tegen Anderlecht. Durft de overlap doen, werd daar tegen Anderlecht goed in gecoacht door Nacer Chadli. In Charleroi toch ook alweer bij de beteren bij Westerlo.”

Volledig scherm Maxim De Cuyper. © BELGA

Alhassan Yusuf (Antwerp, 16 miljoen euro)

“De beste man bij Antwerp, maar blijft voorlopig nog onder de radar. In de recuperatie en in de opbouw belangrijk. Stelde alleen in de thuiswedstrijd tegen het Turkse Basaksehir teleur. Wat jammer is, want dat is de enige match waar iets van afhing.”

Volledig scherm Alhassan Yussuf. © Photo News

Andreas Skov Olsen (Club Brugge, 21 miljoen euro)

“Zeker één van de mannen van de openingsfase in de competitie. Afvallende ballen, voorzetten, gekeerde penalty’s - weinigen kunnen beter in één tijd schieten dan hij. Een uitzonderlijke kwaliteit waar Club al van geprofiteerd heeft tegen Genk, Zulte Waregem en Cercle Brugge.”

Skov Olsen maakte nog de 0-3 tegen Porto in de Champions League:

Volledig scherm Andreas Skov Olsen. © Photo News

Hoe deelnemen aan de Gouden 11?

Stap 1: Ga naar www.gouden11.be.

Stap 2: Denk na over jouw ideale ploeg, waarmee je hoopt zo hoog mogelijk te scoren. Je moet 15 spelers selecteren met een budget van 250 miljoen euro. Er mogen wel maar twee spelers van dezelfde ploeg deel uitmaken van jouw Gouden 11. Probeer dus tactisch sterk te zijn.

Stap 3: Als je jouw ploeg gemaakt hebt, moet je enkel nog beslissen wie je aanvoerder wordt. Je aanvoerder kan je per speeldag veranderen en levert je extra punten af.

Stap 4: Als alles in orde is, moet je jouw deelname nog bevestigen door te betalen. Wil je meedoen aan de Gouden 11, dan kost dat 9,99 euro. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Amuseer je met de Gouden 11. Na iedere speeldag kun je jouw behaalde punten bekijken en ontdekken of je een prijs wist te bemachtigen.

Bewijs je voetbalkennis en speel mee met de Gouden 11.

