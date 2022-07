De 17de Supercup is een feit: Skov Olsen trapt Club naar winst tegen AA Gent in seizoensopener

Jan Breydel daverde vlak voor de aftrap.

Twintigduizend fans waren afgezakt voor de Supercup.

Mooi weer, leuke affiche.

Club Brugge-AA Gent was de ideale zomerbar. De landskampioen startte scherp. Na een kwartier had het al 2-0 kunnen en moeten staan. Jutglà trapte over op pass van Vormer, de Nederlander zelf mikte na een uitstekende aanval op Roef. Weer Jutglà tikte iets later naast.

Aanvallend liet Club Brugge zien dat het zo goed als klaar is voor de competitiestart. Jutglá lijkt een attractie te worden, Vanaken is zijn fluwelen balbehandeling niet kwijt, Skov Olsen was goed en Noa Lang is Noa Lang. Hij is bij momenten nog steeds ongrijpbaar. Op het middenveld toonde Mbamba - 17 jaar! - dat hij op termijn een chouchou van Jan Breydel kan worden. Hij is een force of nature. Defensief liet blauw-zwart dan weer steken vallen. Het trio Mata-Mechele-Otasowie liet te veel ruimte in de rug voor de Gentse aanvallers. De Buffalo’s hadden zeker ook hun kansen.

Volledig scherm © Photo News

Nurio trapte over na een snelle tegenaanval, een voorzet van Cuypers was net te scherp en een knappe goal van Tissoudali werd afgekeurd voor nipt buitenspel. Een tegenvaller voor Gent, want een minuut later scoorde Skov Olsen met een afgeweken schot. Die voorsprong was verdiend op basis van de kansen.

In de tweede helft startten de Buffalo’s gretig. Cuypers trapte een goede kans naast, Mignolet redde goed op een schot van Hjulsager. Aan de overkant kopte Mechele een hoekschop nipt over.

Hoefkens bracht met Audoor en Nusa twee jonkies, ook Larin kreeg een klein half uur. Gent voerde de druk op, maakte aanspraak op de gelijkmaker. Hjulsager (naast) en Tissoudali (zijnet) scoorden niet. De 1-1 kwam er uiteindelijk niet.

Club Brugge pakte zijn eerste prijs van het seizoen, Hoefkens kon niet beter beginnen aan zijn trainerscarrière op Jan Breydel. Aanvoerder Vormer kreeg de beker overhandigd.

Charles De Ketelaere zag het allemaal graag gebeuren. Hij speelde niet, maar werd tijdens zijn opwarming toegejuicht. Hij groette zijn publiek. Is de Rode Duivel er volgende week nog bij tegen Racing Genk?

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.