Dante Vanzeir op weg naar medische testen om te tekenen bij New York Red Bulls, dat recordsom betaalt

UnionDante Vanzeir ondergaat spoedig medische testen voor zijn transfer naar New York Red Bulls. Een contract van vier of vijf jaar ligt klaar. New York betaalt aan Union tussen tussen 5 en 6 miljoen euro, afhankelijk van bonussen. Voor New York RB is dat een recordtransfersom in de clubhistorie.

Union-coach Karel Geraerts maakte woensdagavond op het gala van de Gouden Schoen duidelijk dat hij dit seizoen niet meer op Dante Vanzeir rekent: “Zijn vertrek is nakend. We zullen de komende dagen zien hoe en wat. We zullen het voelen dat hij weg is, want Dante had een uniek profiel. Maar we gunnen Dante de kans. Als trainer, club en bestuur heb je altijd nieuwe oplossingen. Ik kijk niet naar het verleden.”

Voor alle duidelijkheid: Vanzeir moet nog zijn handtekening zetten om de transfer af te ronden. Maar eerder is al een mondeling akkoord bereikt over een transferbedrag tussen 5 en 6 miljoen euro afhankelijk van bonussen. Als de medische testen deze week succesvol verlopen, kan hij volgende week het vliegtuig op richting New York. Officieel begint de transferperiode in de MLS vanaf 31 januari, vanaf dan kan hij zijn handtekening zetten onder het contract. In februari zou Vanzeir zo kunnen deelnemen aan een oefenkamp in Californië als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Voor Vanzeir is de transfer naar New York RB een lucratieve overstap. De spits zal behoren tot een van de drie ‘designated players’ die elke club uit de MLS mag aantrekken, met een salaris dat boven het loonplafond valt. Vorig seizoen lag dat maximum op omgerekend circa 4,5 miljoen euro per MLS-ploeg, en 560.000 euro per speler.

New York RB is actief in de Eastern Conference League en speelt in de Red Bull Arena. Het moderne stadion kan 25.000 toeschouwers herbergen, maar de ploeg speelt voor gemiddeld 17.000 fans. In 2025 plant de club de opening van een nieuw trainingscomplex. New York Red Bulls behoort tot de founding fathers bij de opstart van de MLS-competitie in 1996. In de pioniersjaren speelden er grote vedetten als Roberto Donadoni en Lothar Matthäus. Sinds 2006 leidt Red Bull de club. De Franse ex-topper Thierry Henry en huidig assistent bij de Rode Duivels speelde er tussen 2010 en 2014. Een kampioenstitel kon New York RB in zijn historie nog niet vieren, in tegenstelling tot ‘broertje’ New York City FC in 2021 - toen onder leiding van de huidige Standardcoach Ronny Deila.

