Dante Vanzeir nam dinsdag afscheid van Union-spelersgroep: “Ik ga de jongens hard missen”

Dante Vanzeir nam dinsdag bij de training van Union afscheid van de spelers waarmee hij 2,5 jaar lief en leed gedeeld heeft. Het was best emotioneel, laat hij in een korte reactie weten. “Met deze fantastische groep heb ik vele mooie momenten meegemaakt, ik besef nog niet goed wat ik ga achterlaten”, aldus de spits.

Vanzeir maakte vandaag zijn kastje leeg bij Union, maar hij wou vooral met alle spelers, de staf en clubmensen een babbeltje slaan om afscheid te nemen gezien zijn nakend vertrek naar New York Red Bulls in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). “Het was leuk om iedereen een laatste keer te zien”, aldus Vanzeir. “Ik besef nog niet helemaal dat ik de jongens ga achterlaten. Dat besef zal later komen. Ik ga de spelers hard missen. Het was een fantastische groep waarmee ik vele mooie momenten heb beleefd. Het is uiteindelijk ook dankzij hen dat ik deze stap ga zetten.”

Uitgebreid met de media praten doet Vanzeir liever later, als de transfer officieel rond is. Bij Union blikte trainer Karel Geraerts alvast op zijn beurt terug op een mooie samenwerking met Vanzeir. “Het was goed en leuk om elkaar weer te zien”, stelde de coach. “Dante liep door het gebouw, sprak met iedereen links en rechts, heel rustig, ontspannen, cool - zoals hij is. Misschien komt hij de komende dagen nog eens langs om wat te praten. Er bestond veel respect tussen ons. Dat blijft zo.”

Geraerts toon ook begrip voor zijn transfer: “Dante wilde vertrekken. Hij had een groot project waar hij echt heen wilde. Union heeft goed gewerkt met Dante, maar hij gaf ook veel terug aan de club. Alle partijen zijn blij, ook al weet ik dat we als coach een goede, positieve speler verliezen die veel heeft gegeven.”

Door zijn vertrek in deze wintermercato moest Union wel op zoek naar een vervanger. Maar de club handelde gevat: intussen trainde PSV-huurling Yorbe Vertessen al twee keer met de groep mee. “Alles ging goed, hij is goed geïntegreerd”, aldus Geraerts. Of hij op Vanzeir lijkt? “Bij PSV zagen we snelheid en diepgang van Yorbe. Dat is erg goed. Maar we moeten hem tijd geven om zijn kwaliteiten te bewijzen. We moeten de komende weken zijn eigenschappen ontdekken.”

Vertessen is al speelgerechtigd voor de halve finale van de beker morgenavond tegen Antwerp. Geraerts sloot niet uit dat hij zelfs aan de aftrap komt. “Ja, natuurlijk. Hij is een kernspeler. Elke speler kan een starter zijn.” Maar wellicht zal hij vasthouden aan het duo Victor Boniface en Gustaf Nilsson in de aanval. De Zweed toonde zich de laatste drie wedstrijden beslissend voor Union met een doelpunt. Geraerts: “Ik heb drie spitsen die fit zijn voor twee plaatsen. Dat is heel goed, het is geen grote luxe. Ik zal de nodige beslissingen nemen.”

