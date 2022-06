Dante Vanzeir mist eerste oefenduel, maar aast niet op vertrek bij Union: “Ik wil graag die Europese matchen spelen”

Veel viel nog niet uit te maken van het eerste oefenduel van Union op RUS Rebecquoise, een club uit tweede nationale amateurs. Coach Karel Geraerts startte beide helften met elf verschillende spelers. Aan de aftrap stond ook ene… Mohamed Salah. Weliswaar niet de Liverpoolster, maar een jong talent dat een kans kreeg (zie video hieronder met het rugnummer 32). “Zijn naam vonden de Engelse spelers in Union wel best leuk”, aldus Geraerts. De Unionfans kregen ook zicht op nieuwkomers als de boomlange verdediger Ross Sykes of de Duitse spits Dennis Eckert, die in de slotfase de 1-3 vastlegde. Ziani en Burgess tekenden voor de andere doelpunten.

Quote Mijn focus ligt nu op Union. Ik wil graag die Europese matchen spelen en kan me verder ontwikke­len hier. Ik aas niet op een vertrek. Dante Vanzeir

Union staat voor geen evident seizoen. Behalve de erfenis van de superstraffe tweede plek zorgt het vertrek van topschutter Undav en wellicht het brein op het middenveld Nielsen voor een sportieve breuklijn. En Geraerts zal als opvolger van Felice Mazzu met talrijke nieuwkomers naar een nieuwe spelidentiteit moeten zoeken, al hield hij in Rebecq wel vast aan de vertrouwde 3-5-2-formatie.

Volledig scherm Karel Geraerts. © BELGA

Nog niet op het wedstrijdblad gisteren: Vanzeir. Ook hij had met dertien goals en tien assists een groot aandeel in het stuntjaar, al kende hij wel een dalende prestatiecurve in de play-offs en een kostbare gemiste penalty tegen Club. Daar trok hij nu echt wel een streep onder, zei hij op Rebecq: “Daar ligt ik niet meer wakker van. Het einde was voor mij persoonlijk minder, maar er komt een nieuw seizoen aan met momenten dat ik weer top kan zijn.”

Ook Vanzeir heeft zich op de radar van andere clubs gespeeld. Voorlopig is een vertrek niet aan de orde. Hij blijft ook om de Europese voorronde in de Champions League te spelen. “Mijn toekomst is nog moeilijk te voorspellen, omdat het nog vroeg in de transferperiode is en er nog veel kan gebeuren. Maar nu ligt mijn focus op Union. Ik wil graag die Europese matchen spelen en kan me verder ontwikkelen hier. Ik aas niet op een vertrek.”

Volledig scherm Dante Vanzeir gaat op de foto. © BF

Dat Vanzeir op Rebecq ontbrak, is nog een nawee van vorig seizoen. Union hing dat toen niet aan de grote klok, maar eigenlijk was Vanzeir in de cruciale slotfase niet helemaal topfit. Kort voor de eerste play-offmatch tegen Anderlecht liep hij een blessure aan de buikspieren op. Met inspuitingen kon hij spelen, maar voluit trainen zat er niet in. Deze zomer stond voor Vanzeir in het teken van het herstel, met rust en kinebehandeling. Vanzeir: “Ik wil eerst nog wat meer trainingsritme opdoen, vooraleer ik een match ga aanvatten. Voorlopig reageren mijn buikspieren goed. Ik denk wel dat ik volgende week mijn eerste oefenmatch kan beginnen.”

De metamorfoze van Union met veel nieuwkomers bekijkt Vanzeir zo positief mogelijk: “Het evenwicht en de connecties van vorig jaar zullen veranderen, want belangrijke spelers en de coach zijn weg. Maar dat is voor ons een nieuwe uitdaging om dat goed aan te pakken en een stabiel seizoen te spelen. Een seizoen zoals het vorige kunnen we wel niet verwachten. Dat is onrealistisch. Maar we gaan er alles aan doen om met dezelfde mentaliteit te beginnen. Waarom zouden we dan niet weer verrassen met de kwaliteiten die we hebben en er nog gaan bijkomen?”

Volledig scherm Union won van RUS Rebecquoise. © BELGA