Dante Vanzeir laat zich op winterstage in Spanje uit over de Gouden Schoen: “Ik heb er een beetje een raar gevoel bij”

“Het is hier iets beter dan in België”, zegt Dante Vanzeir. “Niet top, want er is wel wat wind, maar de zon schijnt en dat doet altijd wel goed. Zo’n winterstage is belangrijk voor de groepssfeer. Je bent een weekje heel de tijd samen, wat toch anders is dan op de club enkele uren te trainen en dan weer huiswaarts te gaan. Je moet echt met elkaar leven en leert elkaar veel beter kennen. Het is ook ideaal om nieuwkomers te integreren.”