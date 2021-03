Dag op dag vier jaar geleden keerde Royal Antwerp FC terug ‘nor ierste klàs’: “Onvergetelijke dag”

12.000 supporters zetten in een zee van Bengaals vuur de Bosuil in lichterlaaie. De spelersbus, met daarop de spelers werd in Antwerpen opgeslokt door een rood-witte mensenzee. Taferelen waar we momenteel alleen maar van kunnen dromen. Een waar volksfeest was het, dag op dag vier jaar geleden vandaag, na die beslissende 1-2-zege op Roeselare.