Daar is Lamkel Zé opnieuw: Kameroener pronkt op Instagram met berichtjes van smekende Anderlecht-fans

Belgisch voetbalDidier Lamkel Zé laat nog eens van zich horen. De Kameroener moet vertrekken bij Antwerp, en dus gooit hij z'n ruiten nog maar wat in op de Bosuil. Op Instagram deelt hij een resem berichtjes in zijn inbox van Anderlecht-fans, met tussendoor het bijschrift: ‘Niets is makkelijk, maar alles is mogelijk’.