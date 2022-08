Cyriel Dessers lijkt laatste wedstrijd voor Genk gespeeld te hebben: “Transfer is dichtbij, morgen wordt een belangrijke dag”

JUPILER PRO LEAGUE Speelde Cyriel Dessers (27) zonet zijn laatste wedstrijd voor RC Genk? De kans zit erin. Dat zei Dessers ook zelf net na de match tegen Eupen. Simone Giacchetta, sportief directeur van promovendus Cremonese, was eerder deze week in Genk om de transfer te bespreken. Een globaal akkoord is er nog niet, maar het is duidelijk dat de spits zijn zinnen op de Serie A heeft gezet. “De stap zetten naar een grote competitie is en blijft mijn droom.”

Over zijn transfer had Dessers het volgende te vertellen na de wedstrijd tegen Eupen. “Of ik net afscheid heb genomen van de fans? Ja, misschien een beetje. Ik denk dat het geen geheim is dat een transfer dichtbij is, dus misschien wel een beetje. Of ik volgende week in Italië zit? Die kans zit erin. Dat kan ik wel zeggen. Ik heb altijd gedroomd van een topcompetitie. Die droom komt dichtbij. Morgen is een belangrijke dag tussen de clubs. Ik ben even benieuwd als jullie.”

Gisteren bevond Cyriel Dessers zich waar Charles De Ketelaere de voorbij maanden kind aan huis was: op de roze pagina’s van de Gazzetta dello Sport. ‘Cremonese fatto il rilancio per Dessers: 6 milioni e mezzo’. Vrij vertaald: Cremonese drukt door voor Dessers: bod van 6,5 miljoen euro. Dat is zoals eerder aangegeven de vraagprijs die Genk hanteert. De Italianen willen eraan voldoen, al is de bonusformule die ze voor ogen hebben nog aan de onrealistische kant.

Cremonese-TD Simone Giacchetta was deze week in Genk om de transfer te bespreken, maar er moet dus nog wat werk worden verzet in het dossier. In Italië heeft men er vertrouwen in dat het volgende week lukt, in Genk wachten ze af.

Quote Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Cyriel weet perfect waar hij staat bij mij, ook in de concurren­tie­strijd met Onuachu. We hebben daar genoeg over gesproken. Trainer Wouter Vrancken

De Genkse bestuurders zitten met een lastig dossier. Ergens willen ze hun populaire aanvaller niet kwijt. Dessers scoorde al drie keer in twee matchen, werkt keihard op training en past perfect in het systeem van Wouter Vrancken. De Genkse T1 voelt bovendien een klik met de speler. Desondanks is hij niet van plan om hem proberen te overtuigen om te blijven. “Dat is zinloos”, zegt Vrancken. “Dan moet je al beloftes gaan maken en met praatjes afkomen, en ik hou daar niet van. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Cyriel weet perfect waar hij staat bij mij, ook in de concurrentiestrijd met Onuachu. We hebben daar genoeg over gesproken.”

Onder de supporters is er eveneens verdeeldheid. Een bepaalde stroming wil de spits behouden. Hij is behalve een goaltjesdief, ook een persoonlijkheid en prima uithangbord voor een club die nationaal naar meer exposure streeft. Anderen storen zich aan zijn geflirt met andere clubs. Zoals toen hij in Kopenhagen opdook voor een lunch met Jess Thorup. Van de Deense club is er sindsdien niks meer vernomen.

Concurrentiestrijd

Feit is dat Dessers op zijn 27ste de stap naar een grote competitie wil maken. “Dat is en blijft mijn droom”, zei hij onlangs. De club Cremonese spreekt misschien niet tot de verbeelding, een mooi contract van naar verluidt vijf jaar gepaard met een rol als aanvalsleider in de Serie A doet dat wel. Daarbij is Paul Onuachu bijna hersteld van zijn blessure aan de adductoren. Voor de Gouden Schoen is er voorlopig geen concrete interesse, waardoor een nieuw seizoen in Limburg zich aandient. Een concurrentiestrijd die Dessers niet zozeer angst inboezemt, maar hem wel herinnert aan zijn eerste seizoen in Genkse loondienst, toen hij ongelukkig werd van het geringe aantal minuten dat hij kreeg. Dat nooit meer. Zeker niet na zo’n topjaar bij Feyenoord. Dus, ciao Cyriel?

