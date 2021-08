“Cruciale stap” gezet in Brugs stadiondossier, maar zal Club nu effectief in 2022 kunnen bouwen? En wat met Cercle?

Belgisch voetbalHet stadiondossier van Club Brugge zette gisteren “een cruciale stap”. Op 9 oktober beslist minister Zuhal Demir of blauw-zwart mag bouwen. Maar is er nog beroep mogelijk? En wanneer kan die eerste spade eindelijk de grond in? Een handleiding.