CROKY CUP. AA Gent, Union en KV Mechelen halen sloophamer boven - Ook Cercle, Oostende, STVV en Zulte Waregem laten zich niet verrassen

“Schrijf een mooi woordje over ons in de krant, hé”, lachte de voorzitter van Dessel Sport. Wel, gastvrij zijn in elk geval bij de eerste amateurklasser - lekkere taart ook tijdens de rust. Op het veld was Dessel echter geen partij voor AA Gent. Na 25 minuten was de wedstrijd helemaal gespeeld. “Die Hong is een goeie sjotter, hé”, hoorden we naast ons in de tribune. De Zuid-Koreaan had dan al twee keer gescoord - telkens knap afgewerkt.

Ook debutant Van Daele pikte zijn doelpuntje mee. Mooi moment voor de 22-jarige aanvoerder van de Gentse beloften, die zijn linkerflank deelde met de piepjonge Fofana. Depoitre zette zijn belagers met z’n sterke lijf steevast al te makkelijk opzij en tekende voor de uiteindelijke 0-4-ruststand - het had evengoed 0-7 kunnen zijn. AA Gent freewheelde, Roef kende een zorgeloze avond. Intussen deden De Sart en Castro-Montes, allebei terug uit blessure, ritme op. In de tweede helft gingen de Buffalo’s met de voet van het gaspedaal. Invaller Hjulsager zette de forfaitscore nog op het bord: 0-5. Ondanks grote kansen van Depoitre en Hauge bleef het daar ook bij. Job done. De bekerwinnaar van vorig seizoen bekert voort na een zege op reserve. (ABD)

Volledig scherm Debutant Van Daele scoorde voor AA Gent. © Photo News

Union maakt na rust brandhout van Cappellen

Union stak het eerst haar neus aan venster. Een kopbal van Sykes ging over. Even later kwamen de bezoekers zeer goed weg. Ristovic kon een hoekschop helemaal vrijstaand aan de tweede paal net niet in doel deviëren. Het was slechts uitstel, want iets voor het halfuur klom Cappellen wel op voorsprong. El Madani lobte het openingsdoelpunt mooi over Pirard. De Unionisten hadden het moeilijk, maar wisten vijf minuten voor de pauze toch gelijk te maken via Adingra. Lesje duidelijk geleerd, want zeven minuten ver in de tweede helft bracht El Azzouzi een dominanter Union op voorsprong. Plots ging het snel. Eckert liet de 1-3 eerst nog liggen, maar El Azzouzi deed een minuut later wel het net trillen. Nilsson tekende met een knappe omhaal voor de 1-4. Twintig minuten voor affluiten, vlak voor Vanzeir, Lapoussin en Teuma invielen, duwde Adingra de 1-5 binnen. Ook Nilsson wist nog zijn tweede doelpunt te maken. Puertas zette de 1-7-eindstand op het scorebord. (DCO)

Volledig scherm © BELGA

KV Mechelen kent geen moeite met Lokeren-Temse

Een vlotte bekeravond voor Malinwa op bezoek bij Lokeren-Temse. Schoofs bracht de bezoekers - waar Defour nauwelijks wijzigde - op Daknam snel op voorsprong met een subtiel lobje. Mechelen liet de thuisploeg dan wat meer in de wedstrijd komen, maar Van Moerzeke trapte de gelijkmaker naast. Het sein voor Malinwa om nog eens door te drukken en Storm bood - met zijn eerste assist van het seizoen - Malede de 0-2 aan. Diezelfde Malede tekende net na de pauze ook voor de 0-3. De eerste doelpunten voor de Israëliër in het shirt van Mechelen. Da Cruz en de ingevallen Van Hecke zorgden voor de forfaitcijfers. (JDKK)

Bekijk. De vijf goals van KV Mechelen bij Lokeren-Temse

Cercle legt Beerschot over de knie

Cercle Brugge bekert verder na een 3-1-overwinning tegen Beerschot. Groen-zwart kwam na amper vier minuten spelen op voorsprong via Kevin Denkey. De Togoleese sluipschutter nam Beerschot-goalie Lathouwers met een staalhard schot te grazen. De uitploeg was evenwel niet aangeslagen en kwam via Thibaud Verlinden - de zoon van voormalig doelman Dany Verlinden - langszij. Maar na rust was het al Cercle Brugge wat de klok sloeg. Muslic voerde een kwaliteitsinjectie door en dat plukte zijn vruchten af. Invaller Ueda zette groen-zwart met zijn eerste baltoets opnieuw op voorsprong. Enkele tellen later deed Denkey met zijn tweede van de avond de boeken helemaal toe. (IVDA)

Volledig scherm © BELGA

Zulte Waregem en STVV stoten met moeite door

Zulte Waregem ontdeed zich op een diefje van Lommel (0-1). Zinho Gano, vijf minuten eerder ingevallen, scoorde halfweg de tweede helft bij de enige poging van de topklasser die tussen de palen belandde. STVV had zo mogelijk nog meer moeite om de kwalificatie op zak te steken. Tegen tweede amateurklasser Meux scoorde Kaya pas in de 83ste minuut het enige doelpunt. (LUVM)

Volledig scherm Gano scoorde voor Zulte Waregem. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

