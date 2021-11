Crisis loert weer om de hoek in Genk: “Willen rust bewaren, maar verwachten wel oplossingen én resultaten”

Racing Genk kijkt donderdag Dinamo Zagreb in de ogen in de Europa League. Een belangrijke wedstrijd, aldus CEO Erik Gerits. “Want we hebben de ambitie om te overwinteren. Liefst in de Europa League, anders in de Conference League. Een punt pakken wordt cruciaal.”

Ruime zeges in de beker en tegen Zulte Waregem leken de Limburgers uit het moeras te trekken, maar de afgelopen weken begon de motor toch weer te sputteren. Genk speelde vlak voor de interlandbreak thuis gelijk tegen Cercle en verloor afgelopen zondag bij Beerschot. “We zijn natuurlijk niet gelukkig met de resultaten van de laatste twee wedstrijden”, aldus Gerits. “1 op 6 tegen de voorlaatste en de laatste - dat is niet oké. Tegen Cercle was het écht slecht. Tegen Beerschot speelden we een degelijke wedstrijd, maar zat het niet echt mee. We moeten er lessen uit trekken en oplossingen zoeken voor de problemen die er zijn.”

Evaluatie na bekerwedstrijd tegen Club

Zoals dat dan gaat bij een ploeg in moeilijkheden, wordt er snel gekeken naar de positie van de trainer. In dit geval John van den Brom, die nu al z'n derde netelige periode beleeft bij Genk. “Het is belangrijk dat we nu de rust bewaren, want er komen cruciale weken aan. We werken nu toe naar de wedstrijd van donderdag, daarna naar die van zondag. Er is gesproken en wij verwachten oplossingen én resultaten - dat is logisch bij een club als Racing Genk. Na de bekerwedstrijd van volgende week (tegen Club, red.) maken we een nieuwe evaluatie en kijken we hoe het verder moet.”

“Onze ambities zijn gekend: zo ver mogelijk geraken in de beker, een ticket voor de Champions’ play-offs bemachtigen en Europees overwinteren. Dat kan een probleem worden, maar het kan binnen een week ook helemaal opklaren. Daarom is het moeilijk om nu al grote uitspraken te doen. Er is nog geen man overboord. We geloven erin dat de staff en de spelersgroep het tij kunnen keren.”

