Competitie start straks spectaculair: burenstrijd tussen RSCA en Union, Club-Eupen én heruitgave van bekerfinale

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League wordt op 23 juli afgetrapt. Standard en Racing Genk spelen dan de openingsmatch. Een dag later ontvangt Club Brugge Eupen en is er de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union. De overige matchen op de openingsspeeldag: Mechelen-Antwerp, STVV-AA Gent, Kortrijk-Seraing, OH Leuven-Zulte Waregem, Beerschot-Cercle en Oostende-Charleroi.

De eerste Super Sunday vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus, op de zesde speeldag. Dan trekt Club Brugge naar AA Gent voor de Slag om Vlaanderen. Racing Genk krijgt op dezelfde dag Anderlecht over de vloer. Eerst volgt nu uiteraard nog het EK, maar ook voor daarna is er dus nog genoeg om naar uit te kijken.

Puur praktisch maakte de Pro League nog enkele nieuwigheden bekend. Zo zal er in principe niet meer op maandagavond gevoetbald worden, tenzij er geen andere optie is. Op zaterdag zullen er twee matchen beginnen om 18u30 en op zondag wordt geschoven met de aftrapuren van de twee laatste matchen. Voortaan wordt dat 18u30 en 21u. Ook komt er een algemeen rookverbod in alle stadions in 1A en 1B. Op de kalender van die laatste divisie is het nog even wachten.