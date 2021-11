COLUMN. Hoe herken je een verliezende coach? Aan de mantra: ‘Tijd om onszelf te belonen’

Een nieuwe uitdrukking doet opgeld in de voetbalverslaggeving. Ze is besmettelijker dan een virus en rukt sneller op dan een inverted wingback. Horendol word ik ervan. Verschijnt na de wedstrijd een trainer in beeld, klaar om uit te leggen waarom zijn ploeg spijts oogstrelend voetbal zonet met 3-1 heeft verloren, dan zet ik proactief de klank af. Omdat ik al weet wat er zal volgen: 'We waren de beteren, maar we zijn vergeten onszelf te belonen.' Het was de Nederlandse coach John van den Brom die in 2012 de uitdrukking in ons voetbal injecteerde. Jarenlang kreeg hij amper navolging, maar vandaag is het beloning voor en na. Zelfs Marc Degryse, de slimste en scherpste voetbalanalist van het land, laat zich er tegenwoordig op betrappen. 'Charles moet zichzelf wat vaker belonen.' Marc bedoelt: Charles scoort gewoon te weinig. Hein Vanhaezebrouck, die met AA Gent elke week naar een schoonheidsprijs dingt maar daarbij guller met punten strooit dan Jeroen Meus met zout: 'Tijd om onszelf te belonen.' Met een 0-0 op Seraing. Niemand echter maakt veelvuldiger gebruik van de uitdrukking dan Vincent Kompany. Voor elke match: 'Deze jongens zijn zó goed. Ze moeten alleen leren om zichzelf te belonen.' Na elke match: 'Deze jongens zijn zó goed. Ooit komt de tijd dat ze zichzelf belonen.' Anderlecht staat achtste. Het houdt gelijke tred met Eupen.