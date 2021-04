Colassin, van verrassing in topper naar fan op afstand: “Elke bal die ik toen raakte, ging binnen”

Om meteen met de deur in huis te vallen: “Goed”, antwoordt de spits die inmiddels op huurbasis bij Zulte Waregem voetbalt. Maar natuurlijk niet zo goed als begin vorig jaar. Toen mocht Antoine Colassin tegen alle verwachtingen in in de basis beginnen voor RSCA tegen Club. Hij ontgoochelde niet, integendeel zelfs: hij maakte een goal in het 1-2-verlies. Ook in de duels die op de topper volgden, kreeg Colassin het vertrouwen, met toen een doelpunt tegen Moeskroen en AA Gent. De balans voor hij geopereerd werd aan de enkel: vier matchen, drie treffers.

“Het was een fantastische periode”, blikt Colassin terug. “Elke bal die ik raakte, ging binnen. Ik heb mijn kans toen heel plotseling gekregen, en heb die ook gegrepen.”

“Een mooie herinnering”, noemt Colassin zijn debuut. Eén die hem sterkt in de overtuiging dat hij de kwaliteiten heeft om bij Anderlecht te spelen. “Het is niet iets dat voorbij hoeft te zijn. Ik kijk vooruit, werk hard opdat die tijden terugkomen. Ik bekijk de beelden van toen zelfs niet meer. Nochtans word ik er vaak aan herinnerd. (lacht) Nu ook door jou.”

Hopen op play-off 2

Colassin is zondag een vurige supporter van Anderlecht. “De kleedkamer zit vol vrienden van mij, ik hou van Anderlecht. Ik geloof oprecht dat het kan. Men doet alsof Club tien keer beter is, maar ik ben het daar niet mee eens. In één match kan alles. Anderlecht en Kompany zijn op de goede weg: dit is een filosofie die successen zal opleveren.”

In de voorbereiding, toen Lukas Nmecha nog niet op Neerpede rondliep, werd Colassin door insiders getipt als aanvaller nummer één. Hijzelf had ook gehoopt die verwachtingen te kunnen inlossen. “Ik was goed op dreef, maar de concurrentie op Anderlecht is groot. Ik verwijt niemand iets, al zal elke voetballer beamen: iedereen wil elk weekend spelen.”

Bij Zulte Waregem lukt dat ook niet altijd. Colassin zit er aan negen invalbeurten, nul basisplaatsen. “Maar toch leer ik veel bij. Als we play-off 2 halen, krijg ik extra kansen om me te bewijzen.”

Contact met Kompany

Nadien moet Colassin in principe terug naar het Lotto Park. Het is niet iets waar hij tegenop kijkt: “Want Anderlecht is een prachtige club. Ik heb af en toe contact met Vincent Kompany, hij vraagt me hoe het gaat. Maar ik weet niet waar mijn toekomst ligt. De doelstelling op mijn leeftijd moet zijn om zo veel mogelijk te spelen.” Net als… begin vorig jaar.

Volledig scherm Colassin in het shirt van Anderlecht. © Photo News