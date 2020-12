Club zet Eupen opzij na sterke tweede helft: Lang uitblinker met twee goals en assist, rood voor Vanaken

Bijna een maand geen training- en competitieritme, nog een handvol coronagevallen en een coach die zegt dat zijn team er niet klaar voor is. Het leek in de sterren geschreven te staan dat Club Brugge Eupen als kersttoetje wel zou oppeuzelen. Niets was minder waar, althans voor rust. Club had de eerste 45 minuten duidelijk last van kerstblues. De kalkoen lag nog wat zwaar op de maag. Club kon het witte blok van Eupen in de eerste helft nooit in verlegenheid brengen. Alleen Diatta testte na twintig minuten eens de vuisten van Defourny. Voor de rest: geen inspiratie en geen tempo bij Club, dat nochtans zeven hoekschoppen afdwong voor de pauze. Maar er slopen te veel slordigheden in het spel. Niet in het minst in dat van creatieve mannen als De Ketelaere, Diatta en Lang.